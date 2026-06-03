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ARD Mediathek - Die Highlights im Juli 2026

ARD Mediathek - Die Highlights im Juli 2026
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München (ots)

The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars
Doku-Serie (3 x 25 Min.)
Ab 1. Juli 2026 
Globaler Megastar, Identifikationsfigur für Millionen von Fans und Symbol für Empowerment: Die Doku-Serie zeigt den außergewöhnlichen Weg von Taylor Swift, die im Juli die Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce plant.

Wochenendrebellen 
Spielfilm (105 Min.)
Ab 13. Juli 2026 | 20:15 Uhr 
Mirco (Florian David Fitz) reist mit seinem autistischen Sohn Jason (Cecilio Andresen) zu Fußballstadien, um für den Jungen einen Lieblingsverein zu finden. Auftakt zum ARD SommerKino 2026.

Queeres Kino 
16 Spielfilme, eine Doku 
Von 18. Juni bis 18. August 2026
Die QUEER-Reihe in der ARD, das ist großes Kino jenseits der Hetero-Norm: 16 Filme, darunter die Dramedy "15 Liebesbeweise" und die Komödie "What a Feeling". 

Mythos Tour 3 - Rising Stars 
Doku-Serie (3 x 35 Min.)
Ab 3. Juli 2026 
Jung, hungrig, hoch talentiert: Während Tadej Pogacar auf seinen fünften Tour-Sieg zielt, drängen neue Stars ins Rampenlicht. Staffel 3 von "Mythos Tour" blickt auf die Rising Stars des Radsports - heute und früher.

Bundesvibe: Fünf Jahre nach der Flut - Wie sicher sind wir heute? 
Dokumentation (30 Min.)
Ab 5. Juli 2026 
Verlust, Trauma, Neubeginn: Fünf Jahre nach der Flut im Ahrtal treffen wir Menschen, deren Leben sich radikal verändert hat. Wie sicher können sich Betroffene und Helfer in ihrem Alltag wieder fühlen?

Y-Kollektiv 
Reportagen (20-45 Min.)
Immer montags 
Raus aus der Mediensucht - aber wie? | Sleepmaxxing - Von der Obsession zu schlafen | Unterwegs mit "Pädo-Huntern" | Lang lebe der Adel?

Hood Stories - Rap mit $ick 
Doku-Serie (4 x 30 Min.)
Ab 8. Juli 2026 
Der ehemalige Drogenabhängige und Grimme-Preisträger $ick begibt sich auf einen Roadtrip mitten rein in Deutschlands soziale Brennpunkte. Genau hier entsteht etwas, das Hoffnung schenkt: Rapmusik - knallhart, schonungslos. Und 100 % real. 

Money Maker: Nic Kaufmann - Früher gemobbt, heute das Gesicht für Luxusmarken
Dokumentation (30 Min.)
Ab 14. Juli 2026 
Vom Außenseiter zum gefeierten Fashion-Influencer: Nic Kaufmann erreicht 20 Mio. Follower, läuft über rote Teppiche - doch hinter dem Glamour stecken Selbstzweifel, Verlust und die Frage: Was kostet der Erfolg wirklich?

Drohnen über der Siedlung - Wer schützt unsere Privatsphäre? 
Dokumentation (40 Min.)
Ab 15. Juli 2026
Eine Drohne über dem Garten: Immer mehr Menschen erleben, wie Fluggeräte in ihre Privatsphäre eindringen. Wie können wir uns wehren, wer schützt uns?

Surface - Das versunkene Dorf 
Serie (6 x 45 Min.)
Ab 17. Juli 2026 
Auf dem Boden eines Stausees liegen die Überreste einer ungeklärten Tragödie, die nach 23 Jahren ans Licht kommen. Als Pariser Ermittlerin in der Provinz taucht Laura Smet in die düsteren Geheimnisse eines Dorfes ein.

Kretas dunkle Seite - Waffen und Gewalt auf der Urlaubsinsel 
Dokumentation (45 Min.)
Ab 17. Juli 2026 
Sonne, Strand, Gastfreundschaft - so kennen die meisten Griechenlands größte Insel. Die Wenigsten ahnen, dass Kreta neben seiner hellen eine sehr dunkle Seite hat: Waffengewalt, Blutrache, organisiertes Verbrechen.

Oh La La: Wer ahnt denn sowas? 
Komödie (90 Min.)
Ab 18. Juli 2026 
Zwei Familien, ein DNA-Test und jede Menge Chaos: Als die Eltern eines Brautpaars ihre Herkunft prüfen lassen, geraten Stolz, Status und Identität gehörig ins Wanken. Mit Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud u. v. a.

Die leisen und die großen Töne 
Spielfilm (104 Min.)
Ab 26. Juli 2026 
Die Suche nach einem Stammzellenspender führt Thibaut (Benjamin Lavernhe) zu einem Bruder (Pierre Lottin), von dem er bislang nichts wusste. Das ungleiche Geschwisterpaar findet durch die Leidenschaft für Musik zueinander.

ARD Crime Time: Blutspur der Zigaretten-Mafia
True-Crime-Reihe (3 x 30 Min.)
Ab 27. Juli 2026 
Ein blutiger Mafiakrieg erschüttert das Ostdeutschland der 1990er-Jahre: Die dreiteilige Doku rekonstruiert eine der größten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte und die Jagd auf ihre Täter.

team.recherche: Abgestempelt als Systemsprenger
Reportage (30 Min.)
Ab 28. Juli 2026 
Tausende sogenannte "Systemsprenger" fallen durch das Raster der Jugendhilfe. Eine investigative Recherche deckt Missstände und regionale Ungleichheiten auf. Und sie fragt: Welche Zukunft haben diese jungen Menschen?

Perimenopause - Bin ich schon drin? 
Wissen-Doku (45 Min.)
Ab 30. Juli 2026 
Schlafprobleme, Reizbarkeit, Brainfog. Was hilft Frauen in der Perimenopause? Ist eine Hormontherapie die einzige Lösung? Und von welchen Marketing-Versprechen sollte ich lieber die Finger lassen?

Pressedossier mit ausführlichen Informationen zu den Highlights in der ARD Mediathek:  https://pressekits.ard.de/highlights-ard-mediathek

Pressekontakt:

Ingrid Günther
ARD-Programmdirektion/Presse und Information
E-Mail: presse.daserste@ard.de

Fotos bei ard-foto.de und br-foto.de

Weitere Informationen sowie Ansichtsfolgen zu vielen Formaten finden Sie im ARD Presseservice: programmpresse.ard.de

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell

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