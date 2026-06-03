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"#ehrensache": Was begeistert Jugendliche am Ehrenamt?

Zwölfteilige Dokureihe ab 3. Juni bei KiKA und in der ARD Mediathek

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Baden-Baden (ots)

Was motiviert Kinder und Jugendliche eigentlich, sich ehrenamtlich für andere zu engagieren? Die Dokuserie "#ehrensache" begleitet über Monate hinweg Jugendliche der Jugendfeuerwehrgruppe in Remagen und der DLRG-Jugend an der Ostseeküste in ihrem Alltag zwischen Schule, Freizeit und Engagement. Die beiden jeweils zwölfteiligen Staffeln der Doku-Serie zeigen, wie vielfältig und unverzichtbar Ehrenamt ist - zu sehen ab 3. Juni 2026 auf kika.de, in der KiKA-App, ARD Mediathek sowie immer mittwochs in Doppelfolgen ab 20:10 Uhr bei KiKA.

Die Jugendfeuerwehr

Die Doku begleitet über ein halbes Jahr lang die zwei Geschwisterpaare Felix und Marie W. und Julien D. und dessen Schwester Marie, die Teil der Jugendfeuerwehr in Remagen sind. Die Flutkatastrophe im benachbarten Ahrtal spielt dabei für einige von ihnen eine entscheidende Rolle. Schmerzliche Erinnerungen sind immer noch gegenwärtig und verstärken den Wunsch, sich ehrenamtlich zu engagieren. Hautnah dabei sind die Kameras bei ihren Vereinstreffen, Ausflügen, Übungen, beim Zeltlager, der Jugendflamme-Prüfung, dem Training und der erstmaligen, emotionalen Teilnahme beim Bundesentscheid der deutschen Jugendfeuerwehr in Andernach. Dort entscheidet sich, wer an der Weltmeisterschaft der Jugendfeuerwehren teilnehmen darf.

"#ehrensache"

Die Serie "#ehrensache" geht der Frage nach, was junge Menschen in ihrem Alltag, zwischen privaten Sorgen und dem ehrenamtlichen Engagement für die Gemeinschaft, emotional bewegt. Nicht nur der Einsatz für die Gesellschaft, sondern auch die Freude und der Spaß in der Gruppe sind die inhaltlichen Leitlinien der einzelnen Folgen, in denen immer wieder deutlich wird, dass die Ausbilder:innen und Jugendleiter:innen für die Jugendlichen wie eine zweite Familie sind, in der sie Zusammenhalt, Verständnis und Geborgenheit finden.

Produktion

"#ehrensache- die Jugendfeuerwehr" ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Mingamedia Entertainment. Die Redaktion beim SWR liegt bei Oliver Neitzel. Ebenfalls am 3. Juni erscheint die zweite, ebenfalls zwölfteilige Staffel "#ehrensache - die DLRG-Jugend", verantwortet vom NDR.

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