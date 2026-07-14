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CDU-Spitzenkandidat Evers: Starke Schultern müssen mehr schultern

Berlin (ots)

Der neue Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers will die Themen Bildung, Sicherheit und eine funktionierende Verwaltung in den Mittelpunkt stellen.

Evers sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, angesichts der Haushaltslage müsse man Prioritäten setzen. Dabei gelte es, auch unangenehme Wahrheiten auszusprechen: "Wenn Gutverdiener jetzt von einer Kostenlos-Politik nach wie vor profitieren, wenn zwei Euro für ein Schulmittagessen zu viel sein sollen für eine gutsituierte Familie am Kurfürstendamm - dann frage ich mich, ob das sozial gerecht ist." Die Lasten müssten anders verteilt werden, erklärte Evers: "Ich finde, wir sollten die starken Schultern auch mehr schultern lassen, damit wir für anderes auch den Raum haben."

Der CDU-Landesvorstand hatte Evers am Montagabend einstimmig als Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl am 20. September aufgestellt. Außerdem ist er jetzt kommissarischer Landesvorsitzender der Partei.

Das vollständige Interview zum Nachhören:

Interview - Evers (CDU): "Berlin muss ein Zukunftsversprechen sein" | rbb24 Inforadio

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuell

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