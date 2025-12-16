fintechOne mobility GmbH

Schwache Konjunktur trifft private Haushalte: Wenn das Geld knapp ist, schafft flowCar Liquidität

Privatinsolvenzen steigen deutlich

Sale-and-Rent-Back von privaten Kfz gewinnt an Bedeutung

Online-Anbieter erleichtert Zugang zu schneller Liquidität

Die Creditreform meldet für 2025 einen deutlichen Anstieg der Privatinsolvenzen in Deutschland. Für das laufende Jahr rechnet die Wirtschaftsauskunftei mit mehr als 76.000 Insolvenzen von Privatpersonen - der höchste Wert seit über einem Jahrzehnt. Steigende Kosten, eine schwächelnde Konjunktur und restriktivere Kreditvergaben setzen viele Menschen unter Druck, denn für dringend nötige Anschaffungen und unerwartete Ausgaben fehlt oft das Geld. Laut Eurostat verfügen 32 Prozent aller Haushalte in Deutschland über finanzielle Rücklagen unter 1.250 Euro. Vor diesem Hintergrund gewinnen in der Wirtschaft längst etablierte alternative Finanzierungsmodelle wie Sale-and-Rent-Back zunehmend auch für Privatpersonen an Bedeutung.

Das Auto als Vermögenswert

"Unternehmen", erläutert Sven Kirchberg, Geschäftsführer des Sale-and-Rent-Back-Anbieters flowCar, "nutzen schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, das in ihren Immobilien oder Maschinen gebundene Kapital flüssig zu machen." Jetzt wird diese Option immer häufiger von Privatpersonen genutzt. Sven Kirchberg: "Allein im Jahr 2025 haben wir für Privatkunden rund 8 Millionen Euro Liquidität bereitgestellt."

Im Mittelpunkt steht dabei das Auto als Vermögenswert: Die Zahl der von flowCar gekauften und zurückvermieteten Fahrzeuge hat sich innerhalb des Jahres 2025 nahezu verdoppelt. "Und das ist erst der Anfang", freut sich Mitgeschäftsführer Aris K. Zantiotis über das zu erwartende Wachstum: "Denn das Marktpotenzial ist gewaltig: Allein in Deutschland ist in bezahlten Privatfahrzeugen Kapital im Wert von rund 460 Milliarden Euro gebunden."

Schnell und einfach flüssig werden

Während klassische Kredite für viele Menschen kaum noch zu bekommen sind, hat flowCar die Zugangshürden zu Liquidität drastisch vereinfacht. Es gibt weder Terminvereinbarungen noch Formularstapel oder langwierige Prüfungsverfahren.

Wer sein Fahrzeug flüssig machen, aber weiter nutzen will, besucht einfach das flowCar-Portal im Netz. Dort können alle nötigen Angaben in maximal einer Minute eingegeben werden. Innerhalb von wenigen Minuten meldet sich flowCar telefonisch mit einem individuellen Angebot. Nach der Angebotsannahme erfolgt unmittelbar die Fahrzeugbesichtigung. Sind die Kunden zufrieden, wird der Vertrag abgeschlossen. "Das Geld überweisen wir dann umgehend auf das Kundenkonto", betont Aris K. Zantiotis, "um möglichst schnell eventuelle Finanzierungslücken zu schließen und weitere Handlungsspielräume zu schaffen - ohne das Auto und die Mobilität zu verlieren."

Über fintechOne mobility GmbH

flowCar ist eine Marke der fintechOne mobility GmbH. Die fintechOne mobility mit Sitz in München ist als Fintech-Unternehmen auf digitalisierte Finanzlösungen für Fahrzeughalter spezialisiert. Unter der Marke flowCar hat fintechOne ein Sale-and-Rent-Back-Modell entwickelt, bei dem Kunden ihr Fahrzeug verkaufen und weiter nutzen können. Der gesamte Prozess - von der Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung - erfolgt digital und ohne Bonitätsprüfung. Mit diesem Geschäftsmodell ermöglicht fintechOne eine unkomplizierte Liquiditätsbeschaffung bei gleichbleibender Mobilität.

