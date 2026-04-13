Degussa Goldhandel GmbH

Degussa pone en marcha una campaña inteligente intergeneracional sobre los metales preciosos

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Madrid (ots)

Con su nueva campaña #smart, Degussa plantea un enfoque conscientemente intergeneracional. Su objetivo es transmitir información inteligible sobre el oro y la plata y configurar el acceso a los metales como algo sencillo, transparente y comprensible, tratándolos como valores tangibles y reales con significado a largo plazo.

Los metales preciosos, en este sentido, no son tema exclusivo para grupos destinatarios concretos, sino que poseen relevancia para cualquiera a quien le preocupe constituir y mantener un patrimonio, independientemente de su experiencia o la fase vital en que se encuentre. La campaña va dirigida tanto a personas ya familiarizadas con algún metal precioso, como a las que se enfrenten a la cuestión por vez primera.

«Si el acceso al oro se realiza de forma transparente, segura y digital, ya no interesará solo a personas muy acomodadas o de cara a su transmisión a través de generaciones, sino también a quienes hoy acaban de empezar a constituir un patrimonio», afirma Christian Rauch, CEO de Degussa. «Con la campaña #smart queremos hacer accesible estos datos de manera conscientemente sencilla y subrayar nuestro posicionamiento como un compañero fiable en este camino.»

El primer plano lo ocupan una información transparente y claramente comprensible y la facilidad de acceso para todos los grupos destinatarios. La diversidad de acuñaciones permite iniciarse con flexibilidad e irse acercando paso a paso a los temas constitución y preservación de patrimonio.

En tal contexto se asigna también claramente a los metales preciosos su función en la cartera: desempeñan un papel esencial en la constitución y preservación de patrimonio a largo plazo.

Aquí es donde resulta interesante justamente el oro físico: es un bien tangible, inteligible, que permite sin problemas su transmisión generacional.

Con la campaña #smart, Degussa busca subrayar su aspiración de informar comprensiblemente sobre los metales preciosos y hacerlos accesibles para un grupo destinatario amplio. La iniciativa combina claridad, confianza y una presencia moderna, poniendo de manifiesto que manejar con consciencia metales preciosos es un tema relevante para cualquier generación.

Sobre Degussa

El nombre Degussa es sinónimo de calidad y estabilidad en el mundo de los metales preciosos. Como asociado competente en lingotes para inversión y monedas bullion, Degussa presta servicios integrales para la inversión en metales preciosos y es líder del mercado europeo en comercialización de metales preciosos por vía no bancaria. Con cerca de 220 personas en plantilla, la empresa trabaja en este momento en 16 sucursales repartidas entre Alemania, Suiza, España y Gran Bretaña.

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