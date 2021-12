Ein Herz für Kinder

EIN HERZ FÜR KINDER 2021: TV-Gala am 4. Dezember um 20.15 Uhr live im ZDF

Auftritte von Roland Kaiser, Maite Kelly, Lang Lang und Michael Patrick Kelly

#EHFK: BILD.de berichtet live vorab

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Am Samstag, den 4. Dezember 2021, findet die diesjährige große TV-Gala EIN HERZ FÜR KINDER statt. Die TV-Produktion wird ab 20.15 Uhr im ZDF live aus dem Studio in Berlin-Adlershof übertragen. Aufgrund der Corona-Pandemie findet Deutschlands größte TV-Spendengala ohne Studiopublikum statt, lediglich die mitwirkenden Stars und Künstler werden vor Ort unter Beachtung aller Schutzmaßnahmen anwesend sein.

Johannes B. Kerner moderiert die Spendenshow auch in diesem Jahr und wird gemeinsam mit den prominenten Gästen nationale und internationale Hilfsprojekte vorstellen und dabei Spenden für Kinder in Not sammeln. Auch in diesem Jahr können die Zuschauer bei EIN HERZ FÜR KINDER wieder besondere musikalische Highlights erwarten, unter anderem von Roland Kaiser, Maite Kelly, Lang Lang, Michael Patrick Kelly sowie The BossHoss.

Spenden können unter der Hotline 01802-101010 (6 Cent/Anruf aus allen deutschen Netzen), online unter EHFK.de sowie per PayPal unter www.paypal.me/einherzfuerkinder abgegeben werden. Das Besondere dabei: Jeder Cent der Spenden kommt direkt den notleidenden Kindern zugute - ohne Abzüge. Seit über 40 Jahren unterstützt Bild hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" vielfältige Kinderhilfsprojekte in aller Welt.

Mehr als 80 Prominente aus Gesellschaft, Sport, Politik, Showbusiness und Social Media werden während der TV-Gala die Spenden der Zuschauer entgegennehmen. Am Spendentelefon sitzen unter anderem Annemarie Carpendale, Uschi Glas, Cathy Hummels, Hannes Jaenicke, Thomas Kausch, Anja und Gerit Kling, Hardy Krüger jr., Heiko und Roman Lochmann, Anna Loos, Soulin Omar, Verona Pooth, Riccardo Simonetti, Álvaro Soler, Simone Thomalla, Dr. Johannes Wimmer, Katarina Witt, Laura und Jörg Wontorra sowie Sophia Thomalla und Alexander Zverev. Comedian Olaf Schubert wird dieses Jahr Spenden bei den Promis der Sendung für den guten Zweck sammeln.

Moderatorin Nazan Eckes, Moderator und Schauspieler Wayne Carpendale sowie die Social Media-Stars Lisa & Lena haben bereits Patenschaften für je eine der bewegenden Spendenprojekte in der Sendung übernommen.

Aus der Politik werden unter anderem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sowie die designierten Bundesminister Annalena Baerbock und Robert Habeck bei der TV-Gala erwartet.

#EHFK: BILD berichtet ab 16.30 Uhr live vorab auf BILD.de und den sozialen Medien

BILD berichtet zur großen TV-Gala live vorab auf BILD.de: Ab 16.30 Uhr wird Moderatorin Cathy Hummels in der "Backstage Show" mit Prominenten und Influencern sprechen und unter #EHFK in den sozialen Medien zu Spenden aufrufen. Ab 18.30 Uhr berichten BILD LIVE-Moderatorin Kira Ortmann und Martin Gerstenberg direkt vom Roten Teppich in Berlin.

Über EIN HERZ FÜR KINDER

Seit 43 Jahren besteht die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Mit mehr als 385 Millionen Euro konnte der Verein seitdem helfen. Das Besondere: Jeder Cent der Spenden fließt direkt in Kinderhilfsprojekte - ohne Abzüge. Anfallende Personal- und Verwaltungskosten von "Ein Herz für Kinder" werden der Höhe nach durch eine Großspende der Axel Springer SE und durch Zinseinnahmen gedeckt.

Was 1978 auf Initiative von Axel Springer als Aktion für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland begann, wurde bald zu einer international aktiven Hilfsorganisation. Die BILD-Hilfsorganisation unterstützt unter anderem Kinderkliniken, Kindergärten, Suppenküchen, Schulen sowie Familien in Form der sogenannten Einzelfallhilfe. Schwer kranken Kindern, die in ihrer Heimat nicht behandelt werden können, ermöglicht der Verein lebensrettende Operationen. Außerdem leistet "Ein Herz für Kinder" Hilfe in Kriegs- und Katastrophengebieten.

Mehr Informationen zu EIN HERZ FÜR KINDER finden Sie unter www.ein-herz-kinder.de sowie in den sozialen Medien unter #EHFK.

Original-Content von: Ein Herz für Kinder, übermittelt durch news aktuell