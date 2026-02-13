Frankfurter Rundschau

Ansagen reichen nicht

Frankfurt (ots)

Die bemerkenswerte Rede von Friedrich Merz mag signalisieren, dass sich die Europäer bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz nicht wieder demütigen lassen wollen wie im vergangenen Jahr durch die Rede von US-Vize-Präsident JD Vance. Fraglich ist allerdings, ob sich vor allem US-Präsident Donald Trump davon beeindrucken lässt. Denn das "Programm der Freiheit", mit dem der Kanzler die EU modernisieren möchte, klingt zwar beeindruckend. Europa wird demnach militärisch aufrüsten, die Union nach innen stärken, die transatlantische Partnerschaft erneuern und globale Partnerschaften schließen. Doch verdeutlicht all dies auch, wovon die EU noch weit entfernt ist. Kanzler Merz und die anderen politisch Verantwortlichen in der EU müssen also erst noch beweisen, dass es nicht wieder schöne Worte sind zu hässlichen Entwicklungen.

