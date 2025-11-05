PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Klatsche für Trump

Frankfurt (ots)

Je weiter die Auszählung der Regionalwahlen im Osten und der Volksabstimmung im Westen des Landes in der Nacht voranschritt, desto deutlicher übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen. Sie sind ein bemerkenswertes Lebenszeichen der totgeglaubten Opposition - und eine gewaltige Klatsche für Donald Trump. Überall weisen die Pfeile der Wählerwanderung nach links. Der Stimmungsumschwung gegenüber der Trump-Welle vor exakt einem Jahr ist unübersehbar. Nicht ganz so einfach ist es, aus dem Sieg der Demokraten politische Schlüsse zu ziehen. Ideologisch liegen zwischen dem linken Shootingstar Mamdani, und den moderaten Gouverneurinnen Spanberger und Mikie Sherrill Welten. Kurzfristig dürfte Trump auf den Triumph seiner Gegner mit einer noch autokratischeren Politik reagieren. Den "Kommunisten" Mamdani hat er schon als Ziel markiert. Doch die Opposition hat einen gewaltigen Adrenalinstoß erhalten. Der könnte ihr helfen, den Übergriffen des Möchtegerndiktators selbstbewusster entgegenzutreten.

Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
  • 04.11.2025 – 17:30

    Die US-Demokraten haben viel Arbeit vor sich, um dem Trumpismus Paroli bieten zu können.

    Frankfurt (ots) - Mit der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten vor einem Jahr haben sich die USA für einen Politikwandel nie gekannten Ausmaßes entschieden. Innenpolitisch bekämpft die Trump-Administration demokratische Errungenschaften genauso wie sie gesellschaftliche und menschrechtliche, entwicklungs- und klimapolitische Fortschritte abbaut. (...) So ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 17:16

    Die Terrorgefahr war nie weg

    Frankfurt (ots) - Kurz bevor die Weihnachtsmarktsaison in Deutschland startet, erinnern eine Razzia und eine Festnahme in Berlin an die islamistische Terrorgefahr. Sie war nie weg. Die Nachrichtendienste, allen voran das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz, dürfen die Terrorgefahr trotz der vielen weiteren Herausforderungen nicht aus dem Blick lassen. Verfassungsschutzpräsident Sinan Selen will sein Amt stärker zu einem Abwehrdienst gegen Russlands ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 17:29

    Nur aufgeschoben

    Frankfurt (ots) - Obwohl so viel für Deutschland und die anderen EU-Staaten vom Verhältnis zwischen den USA und China abhängt, haben europäische Öffentlichkeit und Politik wenig auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Regierungschef Xi Jinping reagiert. Das mag an den wenig konkreten Ergebnissen des Gipfels liegen. Vielleicht auch daran, dass die Waffenruhe im Handelskrieg zwischen den beiden Mächten auch den Europäern Zeit ...

    mehr
