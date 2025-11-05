Frankfurter Rundschau

Klatsche für Trump

Frankfurt (ots)

Je weiter die Auszählung der Regionalwahlen im Osten und der Volksabstimmung im Westen des Landes in der Nacht voranschritt, desto deutlicher übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen. Sie sind ein bemerkenswertes Lebenszeichen der totgeglaubten Opposition - und eine gewaltige Klatsche für Donald Trump. Überall weisen die Pfeile der Wählerwanderung nach links. Der Stimmungsumschwung gegenüber der Trump-Welle vor exakt einem Jahr ist unübersehbar. Nicht ganz so einfach ist es, aus dem Sieg der Demokraten politische Schlüsse zu ziehen. Ideologisch liegen zwischen dem linken Shootingstar Mamdani, und den moderaten Gouverneurinnen Spanberger und Mikie Sherrill Welten. Kurzfristig dürfte Trump auf den Triumph seiner Gegner mit einer noch autokratischeren Politik reagieren. Den "Kommunisten" Mamdani hat er schon als Ziel markiert. Doch die Opposition hat einen gewaltigen Adrenalinstoß erhalten. Der könnte ihr helfen, den Übergriffen des Möchtegerndiktators selbstbewusster entgegenzutreten.

