Deutscher Musterhauspreis 2019 / User haben entschieden: Das sind die Traumhäuser deutscher Baufamilien

Das Hausbauportal Musterhaus.net hat gemeinsam mit seinem Markenbotschafter, TV-Architekt John Kosmalla, zum dritten Mal über die schönsten Ausstellungshäuser des Landes abstimmen lassen. Mehr als 151 000 Stimmen wurden von Mitte Mai bis letzten Sonntag für die nominierten 45 Musterhäuser in den Kategorien Einfamilienhaus, Premiumhaus und Newcomer abgegeben. Nun stehen die schönsten Häuser fest:

In der Kategorie Premiumhaus gewann DAVINCI Haus mit dem Musterhaus "Gebhardshain 3". Das moderne Fachwerkhaus bietet auf spektakulären 277 Quadratmetern Wohnfläche alles, was Baufamilien zum Träumen bringt. John Kosmalla: "Dieses Haus hat eine tolle, ansprechende Optik und eine feingliedrige Fassade. Es bietet viel, viel Platz, lädt damit zum Verweilen ein und hat zurecht den meisten Nutzern gut gefallen - herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz!"

Bei den Einfamilienhäusern konnte ELK Haus mit seinem Musterhaus "ELK 161" das Rennen machen. Die Stadtvilla im modernen Stil punktet mit 172 Quadratmetern Wohnfläche und einem offenen und großzügigen Grundriss. "Es hat verdient gewonnen, weil es rundum einladend ist. Mit seinen großzügigen Glasflächen lockt es förmlich hinein. Innen entstehen dadurch interessante Raumwirkungen - ein wirklich gelungenes Haus", so John Kosmalla.

In der Kategorie Newcomer bekam das "Musterhaus Liesl" von Regnauer Hausbau die meisten Stimmen der User. Das Einfamilienhaus im rustikalen, süddeutschen Stil verbindet traditionelle Elemente gekonnt mit modernster Technik und Ausstattung. John Kosmalla: "Dieses Haus besticht durch seinen gelungenen Materialmix und durch die gut durchdachten Übergänge von außen nach innen. Sehr interessant ist auch der dreiseitige, umlaufende Balkon. Ein wunderschönes Haus, herzlichen Glückwunsch auch hier."

"Ich bin begeistert, dass es so ein großes Interesse am Deutschen Musterhauspreis gab und dass wir soviel Aufmerksamkeit für schöne Häuser erreichen konnten", freut sich Musterhauspreis-Botschafter Kosmalla über das Rekordergebnis von genau 151 149 abgegeben Votes (Vorjahr: 122 000). Der bekannte TV-Experte wird rund um den "Tag der Musterhäuser 2019" am 22. September die Gewinnerpokale und Urkunden an die Baufirmen der drei erstplatzierten Häuser persönlich überreichen.

Einer der größten Haus-Awards

Der Deutsche Musterhauspreis ist schon im dritten Jahr seiner Ausrichtung einer der beliebtesten und größten Haus-Awards mit Publikumsabstimmung in Deutschland - und ist eine gefragte Orientierungshilfe für angehende Baufamilien. Alle Musterhäuser aus der Abstimmung können "live" in Deutschland besichtigt werden. Mehr Informationen dazu und zu den Häusern gibt es auf https://www.musterhaus.net/musterhauspreis

Die Gewinner in der Übersicht Kategorie Einfamilienhaus 1. Platz: Musterhaus ELK 161 - ELK Fertighaus GmbH 2. Platz: Musterhaus Stockholm - RENSCH-Haus GmbH 3. Platz: Musterhaus Fellbach - Lehner Haus GmbH

Kategorie Premiumhaus 1. Platz: Musterhaus Gebhardshain 3 - DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 2. Platz: Musterhaus San Diego - RENSCH-Haus GmbH 3. Platz: Musterhaus Fellbach - Schwabenhaus GmbH & Co. KG

Kategorie Newcomer 1. Platz: Musterhaus Liesl - Regnauer Hausbau GmbH & Co. KG 2. Platz: Musterhaus LANOS 5.1790 - KAMPA GmbH 3. Platz: Musterhaus CONCEPT-M 166 - Bien-Zenker GmbH

Musterhaus.net ist eines der größten Hausbau-Portale mit mehr als 2.000 Häusern und 300 Anbietern zum Vergleichen. Im Mai 2019 wurde Musterhaus.net in einer Verbraucherstudie von n-tv zum besten Hausbauportal Deutschlands gewählt. Jeden Monat wird an über 150.000 Abonnenten der Newsletter "Hausbau Aktuell" mit News aus der Branche verschickt. In den sozialen Medien wie Facebook (über 105.000 Fans), Twitter und Pinterest ist Musterhaus.net besonders etabliert.

