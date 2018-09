Deutscher Musterhauspreis 2018: User haben gewählt - das sind Deutschlands Traumhäuser / 1. Platz in der Kategorie Einfamilienhaus beim Deutschen Musterhauspreis 2018: Musterhaus Brentano von Büdenbender Hausbau in der Fertighauswelt in Frechen bei Köln. Bild: Büdenbender Hausbau GmbH. Bild frei zur... mehr Bild-Infos Download

Lüneburg (ots) - Nach knapp vier Monaten und über 122.000 abgegebenen Stimmen ist die Entscheidung gefallen: Die User von Musterhaus.net, einem der größten deutschen Hausbau-Portale, haben die schönsten Musterhäuser des Landes gewählt. Zur Wahl standen 36 Ausstellungshäuser renommierter Hersteller in den Kategorien Einfamilienhaus, Premiumhaus und Newcomer.

Am deutlichsten fiel die Entscheidung in der Kategorie Einfamilienhaus aus. Der Fertighaushersteller Büdenbender Hausbau konnte mit dem "Musterhaus Brentano" mit großem Vorsprung gewinnen. Das 167 Quadratmeter große KfW 40 Plus-Effizienzhaus punktete durch außergewöhnliche Fassadenstruktur und modernste Smart Home-Haustechnik.

Bei den "Premiumhäusern" entschied Heinz von Heiden mit dem "Musterhaus Falkensee" das Rennen für sich. Die Villa im klassizistischen Stil bietet Luxus pur auf 300 Quadratmetern und brachte die meisten Musterhaus.net-User zum Träumen.

Spannend bis zum Schluss blieb es in der Kategorie "Newcomer", wo sich schließlich Haas Fertigbau mit seinem "Musterhaus Falkenberg 150" durchsetzte. Auf 161 Quadratmetern Wohnfläche findet sich in der als Kfw 40 Plus-Haus konzipierten Stadtvilla alles, was Familien sich wünschen, von reichlich Platz bis zur umfangreichen und bequemen digitalen Haussteuerung.

"Die Gewinner-Häuser sind wieder echte Hingucker und absolute Highlights der deutschen Hausbaubranche. Wir freuen uns besonders, dass der Deutsche Musterhauspreis so populär bei Bauinteressierten ist und sich zu einem äußerst beliebten Wettbewerb entwickelt hat", sagt Patryk Moretto, Geschäftsführer der Musterhaus.net IPB GmbH. Mit mehr als 122.000 Stimmen zählt der Deutsche Musterhauspreis bereits im zweiten Jahr seiner Ausrichtung mit zu den bedeutendsten Haus-Awards mit Publikumsabstimmung in Deutschland - und ist ein zuverlässiger Wegweiser durch die vielfältige Welt der Musterhäuser. Im nächsten Jahr wird Musterhaus.net wieder die Verbraucher die schönsten Ausstellungshäuser wählen lassen.

Alle nominierten und auch die preisgekrönten Musterhäuser können in Deutschland "live" besichtigt werden. Mehr Informationen dazu und zu den Häusern gibt es auf www.musterhaus.net/musterhauspreis

Die Gewinner in der Übersicht

Kategorie Einfamilienhaus 1. Platz: Musterhaus Brentano - Büdenbender Hausbau 2. Platz: Musterhaus Hünstetten - SCHWABENHAUS 3. Platz: Lehner Musterhaus Ulm - Lehner Haus

Kategorie Premiumhaus 1. Platz: Musterhaus Falkensee - Heinz von Heiden 2. Platz: Musterhaus KUBOS 1.2520 - KAMPA 3. Platz: Musterhaus Poing - Gruber Holzhaus

Kategorie Newcomer 1. Platz: Musterhaus Falkenberg 150 - Haas Fertigbau 2. Platz: Musterhaus Mannheim - HUF HAUS 3. Platz: Musterhaus Heidi - Regnauer Hausbau

Über Musterhaus.net

Musterhaus.net ist eines der größten Hausbau-Portale Deutschlands mit mehr als 2.000 Häusern und 300 Anbietern zum Vergleichen. Jeden Monat wird an über 150.000 Abonnenten der Newsletter "Hausbau Aktuell" mit News aus der Branche verschickt. In den sozialen Medien wie Facebook (über 100.000 Fans), Twitter und Pinterest ist Musterhaus.net besonders etabliert.

