Stabwechsel bei der aba

Beate Petry neue Vorsitzende der aba

Beate Petry, seit 2022 Mitglied des Vorstandes der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba), hat am 13. Mai im Rahmen der 87. aba-Jahrestagung den Vorstandsvorsitz der aba übernommen. Sie folgt im Amt auf Dr. Georg Thurnes, der den Vorsitz seit Mai 2019 innehatte. Er wird dem Vorstand noch bis zur Neuwahl des Gesamtvorstandes im Mai 2026 angehören. Der Stabwechsel war auf der aba-Vorstandssitzung am 30. November 2023 beschlossen worden.

Beate Petry absolvierte bei der BASF SE ein duales Studium zur Diplom-Betriebswirtin (FH) mit integrierter Ausbildung zur Industriekauffrau und machte anschließend ihren Master of Business Administration (MBA) an der University of North Carolina at Greensboro. Seit 2001 ist sie im Personalbereich der BASF tätig. 2013 übernahm sie die Leitung für das Marketing und die Rekrutierung für Auszubildende. Von 2017 bis 2022 war sie als Head of HR für die Personalprozesse eines Unternehmensbereichs der BASF verantwortlich. Seit Juni 2022 leitet sie die betriebliche Altersversorgung der BASF in Deutschland für 50.000 aktive Mitarbeitende und über 50.000 Rentner und Rentnerinnen und koordiniert global die Pensions-Aktivitäten des Unternehmens. Im Januar 2025 wurde Sie Vorstandsvorsitzende des BASF Pensionskasse VVaG. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz und Mitglied des Bundesvorstands der Deutschen Rentenversicherung, zudem Mitglied im Ausschuss für betriebliche Altersversorgung und im Ausschuss Soziale Sicherung bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Beate Petry würdigte anlässlich ihrer Amtsübernahme den unermüdlichen Einsatz ihres Amtsvorgängers für die aba und die betriebliche Altersversorgung: "Mit enormem Einsatz hast Du neben Deiner selbständigen Tätigkeit als Berater die aba in den letzten sechs Jahren vorangebracht. Die Corona-Zeit hast Du genutzt, um die Digitalisierung bei der aba-Geschäftsstelle voranzutreiben und neue digitale Angebote und digitale Veranstaltungsformate zum Nutzen der Mitglieder zu entwickeln. Den Input der aba in den Fachdialog "Stärkung der Betriebsrente" und die Fokusgruppe "private Altersvorsorge" hast Du dabei genauso intensiv mitgestaltet wie alle aba-Papiere und Stellungnahmen zu EU- und regulatorischen Themen. Die Umsetzung des BRSG hast Du Dank Deiner großen fachlichen Expertise eng begleiten können." Beate Petry führte weiter aus: "Wie kaum ein anderer hast Du im Rahmen der Reformdiskussionen der Altersversorgung in Deutschland die Bedeutung der Generationengerechtigkeit und der lebenslangen Leistungen als Wesensmerkmale einer gerechten und nachhaltigen Altersversorgungspolitik betont. Sei gewiss, das werden wir als aba auch weiterhin tun. Ich bin froh, dass Du die Arbeit der aba noch ein Jahr lang als Vorstandsmitglied begleiten wirst."

Weitere Neubesetzungen gibt es in aba-Vorstandsfunktionen und aba-Fachvereinigungen.

Dr. Henriette Meissner, Geschäftsführerin der Stuttgarter-Vorsorge-Management GmbH und gleichzeitig Generalbevollmächtigte bAV der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. scheidet nach 9 Jahren aus dem aba-Vorstand aus und übergibt gleichzeitig die Leitung der aba-Fachvereinigung Unterstützungskassen, die sie seit 10 Jahre innehatte. Der aba-Vorstand hat den stellvertretenden Leiter der aba-Fachvereinigung Unterstützungskassen, Herrn Samir Koudhai, Senior Director Compensation & Benefits bei der Deutschen Lufthansa AG, zum neuen Leiter der Fachvereinigung bestellt und ihn in den aba-Vorstand berufen.

Gregor Asshoff, Vorstandsmitglied der SOKA-BAU - ZVK-Bau AG / ULAK und seit 2020 Mitglied des aba-Vorstandes und stellvertretender Leiter der aba-Fachvereinigung Pensionskassen scheidet aus seinen aba-Funktionen aus. Der aba-Vorstand hat daraufhin Herrn Werner Schneider, Vorstandsmitglied der SOKA-BAU - ZVK-Bau AG / ULAK, mit Wirkung zum 15. Mai 2025 in den aba-Vorstand kooptiert.

"Mit Dr. Henriette Meissner und Gregor Asshoff verlieren wir zwei engagierte Vorstandsmitglieder, die sich trotz stetig gewachsener Anforderungen im Hauptberuf intensiv ehrenamtlich in den aba-Gremien eingebracht haben. In der heutigen Zeit ist so etwas leider nicht mehr selbstverständlich. Umso größer ist unser Dank für ihren außerordentlichen Einsatz für die Ziele der aba. Gleichzeitig danke ich Samir Koudhai und Werner Schneider, dass sie in Zukunft die aba in wichtigen Funktionen unterstützen werden," erklärte die neue aba-Vorsitzende Beate Petry.

Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und dem Öffentlichen Dienst. Sie ist parteipolitisch neutral und setzt sich seit mehr als 85 Jahren unabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst ein.

