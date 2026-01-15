PAYBACK GmbH

Die PAYBACK GROUP ist zum 20. Mal in Folge "Top Employer"

PAYBACK und die Holding Loyalty Partner dürfen sich über einen ganz besonderen Meilenstein freuen: Zum 20. Mal in Folge wurde das Unternehmen vom renommierten Top Employers Institute als "Top Employer" ausgezeichnet. Diese Ehrung bestätigt nicht nur die konsequente Ausrichtung auf Mitarbeiterzufriedenheit, sondern auch die Innovationskraft in der Gestaltung moderner Arbeitswelten. PAYBACK gehört damit zu den führenden Arbeitgebern, die Standards in den Bereichen Personalstrategie, Arbeitsumfeld und Mitarbeiterentwicklung setzen. "Ein 20facher Top Employer - was für eine Ehre! Doch es ist mehr als eine Auszeichnung - es ist ein Versprechen an unsere Kolleginnen und Kollegen, dass wir weiterhin alles dafür tun, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich entfalten können", sagt Dr. Benedikt Morsey, Bereichsleiter Personal bei der PAYBACK GROUP.

Die Zertifizierung basiert auf einer umfassenden Analyse zentraler HR-Bereiche, die den gesamten Employee Lifecycle abdecken. Sie bewertet unter anderem die strategische Ausrichtung des Personalmanagements, die Qualität des Arbeitsumfelds sowie die Prozesse zur Gewinnung und Entwicklung von Talenten. Auch die Förderung von Vielfalt und Inklusion sowie das Wohlbefinden der Mitarbeitenden spielen eine entscheidende Rolle. Mit dieser erneuten Auszeichnung unterstreicht PAYBACK seinen Anspruch, eine zukunftsorientierte Arbeitskultur zu gestalten und langfristige Mitarbeiterbindung zu fördern.

Die Ergebnisse einer aktuellen internen Befragung der PAYBACK GROUP spiegeln die Aussagen des Top Employers Instituts: Kolleginnen und Kollegen schätzen vor allem den starken Teamzusammenhalt im Unternehmen, die attraktiven Benefits und die spannenden, abwechslungsreichen Aufgaben. PAYBACK wird somit nicht nur als Top Arbeitgeber wahrgenommen, sondern lebt eine Kultur, die die Menschen begeistert.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist mehrfacher "Top Employer" und "Leading Innovator 2026".

