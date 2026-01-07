PAYBACK GmbH

Das große Jahresstart-Punkten: PAYBACK Partner starten gemeinsam in ein punktereiches Jahr

Neues Jahr, neue Punkte! Mit dem "Großen Jahresstart-Punkten" läutet PAYBACK gemeinsam mit zahlreichen Partnern das Jahr 2026 ein - und macht den Januar zum Spar- und Punkte-Highlight. Ab sofort bis zum 1. Februar 2026 gibt es für die über 35 Millionen Kundinnen und Kunden einen ganzen Monat voller attraktiver Angebote. Mit dabei sind unter anderem starke Marken wie Aral, dm-drogerie markt, EDEKA, Netto Marken-Discount, C&A, Fressnapf, GALERIA, Globus und Amazon.

"Diese erste große Verbundkampagne des Jahres zeigt, wofür PAYBACK steht: Für gemeinsame Angebote von vielen starken Partnerunternehmen und möglichst viele Vorteile für unsere Kundinnen und Kunden, die sich im Alltag mit einem spürbaren Mehrwert belohnen wollen. Wer jetzt nicht punktet, verpasst etwas," so Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung.

Das Prinzip ist einfach und funktioniert nach dem Motto "Mehr Punkte, mehr Ersparnis". Im Mittelpunkt stehen Coupons, vor allem 10fach Punkte-Coupons, die das Punktekonto zum Jahresauftakt so richtig in Schwung bringen. Die Coupons sind über alle PAYBACK Kanäle verfügbar - in der PAYBACK App, den Partner-Apps, in der Punkteübersicht, in Newslettern sowie auf den Homepages.

Die Kampagne wird mit einem auffälligen 10fach Punkte-Signet und einem breiten Mediamix inklusive Radiospots beworben. So können Kundinnen und Kunden direkt zum Jahresstart kräftig punkten und sparen.

Alle Infos und teilnehmende Partner unter PAYBACK.de/jahresstart.

Über PAYBACK

PAYBACK wird in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und Sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist mehrfacher "Top Employer"und "Leading Innovator 2026".

