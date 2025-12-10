PAYBACK GmbH

25 Jahre PAYBACK: Handelsriesen feiern Innovation und Partnerschaft

München (ots)

PAYBACK lädt zum Jubiläum und alle sind gekommen: Persönlichkeiten des deutschen Handels, aus eCommerce und Industrie feierten am Dienstagabend in München den 25. Geburtstag des größten und beliebtesten deutschen Bonusprogramms. Mit dabei waren Entscheider von u.a. Aral, dm-drogerie markt, EDEKA, Netto Marken-Discount, Fressnapf, den Sparkassen, Alnatura, Amazon, GALERIA, Globus Markthallen und SKY. "35 Millionen Kundinnen und Kunden, über 700 Unternehmen: PAYBACK ist seit dem Start eine Erfolgsgeschichte und ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn viele an einem Strang ziehen. In dieser Zeit wurden wertvolle Partnerschaften geknüpft - man könnte auch vom größten Wirtschaftsbund Deutschlands sprechen -, um Konsumentinnen und Konsumenten Vorteile beim Einkaufen zu ermöglichen", so PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger bei der Eröffnung des PAYBACK Partner Kongresses.

Von der Rabattkarte zu einer intelligenten Kundenverbindungs-Plattform

Die Veranstaltung spannte einen kurzweiligen Bogen über das erste Vierteljahrhundert von PAYBACK - von den Anfängen zu Zeiten des Rabattgesetzes bis zur Gegenwart. 2025 sind zu dem mit vielen Marktführern bereits optimal aufgestellten Programm noch EDEKA, Netto Marken-Discount, GALERIA und die Sparkassen dazugekommen. In einem Gründerpanel erzählten der PAYBACK Erfinder Alexander Rittweger, der Vorsitzende der Geschäftsführung von dm-drogerie markt, Christoph Werner, Prof. Dr. h.c. Roland Berger, Gründer und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Münchner Strategieberatung Roland Berger, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Metro AG, Hans-Joachim Körber, sowie Ralph Teckentrup, der frühere Geschäftsführer von Condor, über die herausfordernden Anfänge des ersten Multipartner-Bonusprogramms für Handel und Dienstleistung. Einen Monat nach dem Launch hatte PAYBACK eine Million Mitglieder, ein Jahr später schon sieben Millionen.

PAYBACK ist heute auch ein Tech-Unternehmen

Was als Plastikkarte im Jahr 2000 begann, hat sich zu einer der weltweit größten und innovativsten Marketing-Plattformen entwickelt, aus der Firma PAYBACK wurde ein Tech-Unternehmen. Geschäftsführer Dominik Dommick bot einen Ausblick auf die digitale Zukunft und weitere, stark AI-geprägte Services. Ein großer Teil des PAYBACK Erfolgs beruht laut Dommick auf der frühen Digitalisierung und Mobilisierung des Programms, das schon 2010 die erste PAYBACK App in den Markt brachte. Über 17 Millionen nutzen heute schon die PAYBACK App als täglichen Einkaufsbegleiter zum Sammeln und Sparen. Sie ist eine der Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.

Kundinnen und Kunden immer im Mittelpunkt

Ein Highlight des Kongresses war ein Kundenpanel: Von besonders treuen PAYBACK Nutzerinnen und Nutzern über wissenschaftlich strukturiertes Punktesammeln bis hin zu einem Fan, der PAYBACK sogar als Tattoo an der Kasse vorzeigen kann - die Vielfalt und Begeisterung der Nutzerinnen und Nutzer wurde sichtbar. Allein im Jahr 2025 wurden PAYBACK Punkte im Wert von rund 700 Mio. EUR gesammelt, seit Programmstart sind es etwa 8 Mrd. EUR, wobei beeindruckende 95% der Punkte wieder eingelöst werden. Der Großteil davon, 65%, direkt an den Kassen der Partner beim Bezahlen.

Zitate und Glückwünsche der Partner:

Achim Bothe, Vorstandsvorsitzender Aral:

"Nach fast zwanzig Jahren erfolgreicher Partnerschaft können wir aus Überzeugung sagen: PAYBACK ist ein wichtiger Multiplikator und eine ausgezeichnete Ergänzung unseres Angebotes an Aral Tankstellen. Wir wünschen PAYBACK von Herzen alles Gute zum Jubiläum!"

Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender EDEKA:

"EDEKA und Netto Marken-Discount gratulieren herzlich zum Geburtstag! Wir zählen zu den jüngsten Partnern in diesem großartigen Programm und unsere Kundinnen und Kunden spiegeln uns von der ersten Stunde an, wie begeistert sie sind. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre."

Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation Netto Marken-Discount:

"PAYBACK ist für uns ein wichtiger Partner, um unseren Kundinnen und Kunden echten Mehrwert zu bieten. Die Kooperation macht Einkaufen bei Netto Marken-Discount noch attraktiver - durch exklusive Coupons, Aktionen wie Mehrfach-Punkte - digital oder mit der bekannten Karte. Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum und freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit."

Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon DACH & EU Expansion:

"Was für ein Bestseller, 25 Jahre! Wir von Amazon wünschen PAYBACK nur das Beste und freuen uns weiterhin, mit dieser Partnerschaft Kundinnen und Kunden durch Punkte mit Angeboten und Vorteilen belohnen zu können."

Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DSGV:

"Herzlichen Glückwunsch zum Vierteljahrhundert, PAYBACK! Mit der Verbindung von PAYBACK und der Sparkassen-Card schaffen wir echten Mehrwert: Punkte sammeln beim Bezahlen - ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Auf eine starke Partnerschaft, die in den kommen Jahren noch viele weitere Services und Vorteile schafft!"

Petra Schäfer, Geschäftsführerin Alnatura:

"Mit PAYBACK erreichen wir unsere Kundinnen und Kunden genau dort, wo ihre Entscheidungen entstehen - und können so den Bio-Einkauf gezielt stärken. Wir wünschen PAYBACK nur das Beste zum Geburtstag und freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit."

Roland Kölbl, Geschäftsführer Thalia:

"PAYBACK ist für uns ein zukunftsorientierter, zuverlässiger Partner und für Kundinnen und Kunden ein weiterer, relevanter Grund für den Besuch in unseren Buchhandlungen."

Tilo Hellenbock, Geschäftsführer und COO GALERIA

"Zum 25-jährigen Jubiläum möchten wir herzlich gratulieren: Seit Oktober sind wir Teil der PAYBACK-Familie und freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden bei GALERIA die tollen Vorteile von PAYBACK anbieten zu können."

Thomas Hewer, Sprecher der Geschäftsführung Globus Markthallen:

"25 Jahre sind ein beeindruckender Meilenstein. Die GLOBUS Markthallen sind stolz darauf, seit einigen Jahren Teil dieser Reise zu sein und freuen uns auf die weitere gemeinsame Erfolgsgeschichte im großen PAYBACK Partnerverbund."

PAYBACK in Zahlen:

Start von PAYBACK: 2000

International: PAYBACK gibt es auch in Polen, Italien und Österreich

Partnerunternehmen: Über 700 - stationär und online

Aktive Kundinnen und Kunden: 35 Mio.

Aktive PAYBACK App Nutzer: 17 Mio.

PAYBACK Einsätze: 4 Mio. mal pro Tag

Bepunkteter Umsatz über die Partner: 44 Mrd. EUR (GJ 2025)

Gesammelte Punkte 2025: 700 Mio. EUR

Gesammelte Punkte seit dem Start: 8 Mrd. EUR

95% der PAYBACK Punkte werden wieder eingelöst

Einlösearten: 65% direkt an den Kassen der Partner, 20 % in Prämien, Rest in Bargeld, Miles & More Meilen und Punktespenden

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist mehrfacher "Top Employer" und "Leading Innovator 2026".

Bild- und Videomaterial zum PAYBACK Partner Kongress und der Feier finden Sie hier.

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell