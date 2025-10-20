PAYBACK GmbH

Der PAYBACK Joker ist wieder da!

Mit dabei bei der beliebtesten Kampagne sind wieder viele Partner mit noch mehr Punkten und großartigen Gewinnen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die PAYBACK Joker-Kampagne ist bald wieder da! Bereits zum 15. Mal haben Kundinnen und Kunden von Deutschlands größtem und beliebtesten Bonusprogramm ab dem 27. Oktober die Möglichkeit, mit dem PAYBACK Joker schnell und viel zu punkten. Bei über zwanzig teilnehmenden Partnern - darunter ARAL, dm-drogerie markt, EDEKA, Netto Marken-Discount, C&A, Fressnapf, Globus und Thalia - liegen an den Kassen Couponhefte aus, die jeweils vier Joker-Coupons enthalten. Es winken bis zu 33fach Punkte und zahlreiche Gewinne wie Gutscheine und attraktive Sachpreise im Wert von bis zu 50.000 Euro.

Zusätzlich zu den Couponheften haben Kundinnen und Kunden mehrere Möglichkeiten, besonders schnell Punkte sammeln und sparen: Nach jedem Einkauf bei einem der teilnehmenden Partner erhalten sie eine E-Mail mit zwei weiteren Joker-Coupons. Darüber hinaus bietet die PAYBACK App täglich eine zusätzliche Gewinnchance. Mit bereits 17 Millionen Nutzerinnen und Nutzern ist die App ein zentraler Bestandteil der Kampagne: Hier können Joker Gewinncodes, beispielsweise aus dem Couponheft, eingegeben werden. Gewinne sowie Coupons werden sofort angezeigt.

Wird ein Gewinncode für die Auslosung weiterer Preise registriert, zeigt die App das ebenfalls direkt an. Gewinncodes können bis einschließlich 1. Dezember 2025 in der PAYBACK App eingegeben werden. Neben den Coupons und Einkaufsvorteilen gibt es in diesem Jahr besonders attraktive Joker-Gewinne. Dazu gehören ein Mini Cooper E, Reisegutscheine, LED-Fernseher, Küchenmaschinen und weitere attraktive Sachpreise. Die Joker-Couponhefte sind bei den meisten Partnern im Zeitraum vom 27. Oktober bis zum 16. November 2025 erhältlich. Der genaue Ausgabezeitraum kann dabei je nach Partner variieren. Die Gültigkeitsdauer ist auf den Coupons vermerkt.

Ein besonderes Highlight der Joker-Aktion ist die Möglichkeit, einzelne Printcoupons aus den Couponheften per QR-Code Scan zu digitalisieren. So lassen sie sich bequem auch in der PAYBACK App einlösen.

Alle Informationen und Updates zur Joker-Kampagne gibt es hier.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App". Die PAYBACK GROUP ist mehrfacher "Top Employer" und seit kurzer Zeit auch "Leading Innovator 2026".

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell