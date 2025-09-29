PAYBACK GmbH

Ab Oktober PAYBACK Punkte sammeln bei GALERIA

Düsseldorf / München (ots)

Ab dem 1. Oktober 2025 können Kundinnen und Kunden in allen GALERIA Warenhäusern sowie online auf GALERIA.de PAYBACK Punkte sammeln. "Punkte bis unters Dach" lautet das Motto zum Start. Damit ergänzt GALERIA das größte und beliebteste deutsche Bonusprogramm um ein weiteres starkes Partnerunternehmen.

"Wir setzen in unserer Strategie auf starke Partnerschaften mit spürbarem Mehrwert, um das Shopping-Erlebnis für unsere Kundinnen und Kunden laufend weiter zu verbessern", sagt Tilo Hellenbock, Geschäftsführer und COO bei GALERIA. "Mit PAYBACK bieten wir durch kontinuierliche Programminnovationen und viele Services noch mehr Vorteile und Belohnungsmomente bei jedem Einkauf." Christian Sailer, Geschäftsführer und CFO von GALERIA, ergänzt: "Gemeinsam mit unseren starken Partnern setzen wir neue Maßstäbe im stationären Einzelhandel und schaffen ein inspirierendes Einkaufserlebnis im Herzen der deutschen Innenstädte."

"Herzlich Willkommen bei der PAYBACK Familie, GALERIA! 35 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden und alle unsere Partner freuen sich, dass GALERIA nun Teil unseres Multipartner-Verbunds ist", so PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger. "Jetzt haben alle Kunden wieder die tolle Möglichkeit, auch in einem Warenhaus bei ihren täglichen Einkäufen zusätzlich Punkte zu sammeln und einzulösen."

PAYBACK vereint bereits mehr als 700 Partner unter einem Dach, darunter starke Marken wie Alnatura, Amazon, Aral, dm-drogerie markt, Fressnapf und OTTO. Im Jubiläumsjahr 2025 sind mit EDEKA, Netto Marken-Discount und den Sparkassen weitere namhafte und marktführende Unternehmen hinzugekommen. Damit können Kundinnen und Kunden nahezu an jeder Ecke in Deutschland Punkte sammeln - ob beim täglichen Einkauf, an der Tankstelle oder jetzt neu beim Shopping-Trip in ihrer GALERIA Filiale. PAYBACK wurde kürzlich zum "Leading Innovator 2026" ausgezeichnet.

Über GALERIA

Mit über 185 Millionen Besuchern jährlich und 83 Filialen in rund 70 Städten hat GALERIA S.à r.l. & Co. KG als größtes Warenhaus in Deutschland stets ein Ziel vor Augen: Die Kundinnen und Kunden in den Fokus rücken. Vielseitigkeit, Regionalität und strategische Partnerschaften spielen dafür eine entscheidende Rolle. Ein Mix aus modernen Marken, gepaart mit Qualität und erstklassigem Service, zeichnen das innovative und inspirierende Shopping-Erlebnis aus. GALERIA analysiert ihre Zielgruppen genau und ist deshalb Marktführerin in Kategorien wie Wäsche, Reisegepäck und Accessoires. Die Markthallen und die Gastronomie runden das Shoppingangebot in den Warenhäusern ab. Zusätzlich zum stationären Angebot bietet GALERIA auf ihrem Online-Marktplatz www.galeria.de rund 1.500 Marken an. All das macht GALERIA zu einer der wichtigsten Einkaufsdestinationen im Herzen der deutschen Innenstädte.

Über PAYBACK

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Usern verwendet und ist mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist vielfacher "Top Employer" und wurde kürzlich zum "Leading Innovator 2026" ausgezeichnet.

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell