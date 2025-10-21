PAYBACK GmbH

Langfristige Partnerschaft besiegelt: Die GLOBUS Markthallen punkten weiterhin erfolgreich mit PAYBACK

Bild-Infos

Download

St. Wendel / München (ots)

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen GLOBUS und dem Bonusprogramm PAYBACK geht in die nächste Phase: Die Partnerschaft, gestartet im Juli 2021, wurde nun langfristig verlängert. 35 Millionen aktive PAYBACK Kundinnen und Kunden können weiterhin in allen GLOBUS Markthallen in Deutschland PAYBACK Punkte sammeln, diese direkt an der Kasse einlösen und von zahlreichen Angeboten und Coupons profitieren. "Die positiven Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden und die starke Resonanz auf die PAYBACK Kooperation zeigen: Diese Partnerschaft wirkt - und wird deshalb konsequent verlängert", sagt Thomas Hewer, Sprecher der Geschäftsführung der GLOBUS Markthallen. "Durch die Kombination unseres 'mein GLOBUS'-Kundenverbindungsprogramms mit PAYBACK schaffen wir ein attraktives Einkaufserlebnis mit vielen zusätzlichen Vorteilen."

"Die langfristige Verlängerung unserer Partnerschaft mit GLOBUS erfüllt uns mit großer Freude und Stolz. GLOBUS ist für viele Menschen ein vertrauter Begleiter im Alltag - und genau diese Nähe macht ihn zu einem wertvollen Partner im PAYBACK Programm", sagt PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger. "Gemeinsam schaffen wir besondere Einkaufsmomente, die Millionen Kundinnen und Kunden täglich begeistern."

GLOBUS hat vor vier Jahren als erster Händler sein eigenes Loyalty-Programm mit PAYBACK sehr erfolgreich verbunden. Kunden, die "mein GLOBUS" und PAYBACK miteinander verknüpfen, profitieren vom Besten aus beiden Welten, von zusätzlichen Services und Punkten. PAYBACK vereint bereits mehr als 700 Partner unter einem Dach, darunter starke Marken wie Aral, Amazon, C&A, dm-drogerie markt, Fressnapf und OTTO. PAYBACK wurde vor kurzem zum "Leading Innovator 2026" ernannt.

Über GLOBUS Markthallen:

Die 61 GLOBUS Markthallen in Deutschland sind Teil der familiengeführten GLOBUS Gruppe mit Sitz im saarländischen St. Wendel. Gegründet 1828 zeichnen sie sich aus durch das im deutschen Lebensmittelhandel einzigartige Konzept des "Local Hero": Als Unternehmer vor Ort gestalten die deutschlandweit etwa 20.000 GLOBUS Mitarbeiter ihre Markthalle ganz nach den Wünschen und Vorlieben in der jeweiligen Region. Das Herzstück bildet die hauseigene handwerkliche Herstellung in Fachmetzgerei, Meisterbäckerei und im GLOBUS Restaurant, ergänzt durch Frischetheken für Sushi, Käse und Fisch sowie Salat- und Antipastibars. Zwischen 50.000 und 100.000 Artikel aus den Bereichen Lebensmittel und Gebrauchswaren umfasst das breite und tiefe Sortiment, eine Vielzahl der Produkte stammt aus regionaler und lokaler Herstellung. Fachberatung und eine besondere Kundenzugewandtheit, Services und Veranstaltungen runden das Angebot am jeweiligen Standort ab.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Usern verwendet und ist mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist vielfacher "Top Employer".

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell