Rengsdorf/München (ots)

Wer sagt, dass man nur Souvenirs aus dem Urlaub mitbringt? Ab sofort gibt's bei Berge & Meer auch PAYBACK Punkte! Über 35 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden können bei dem Spezialisten für Rundreisen und Kreuzfahrt Kombinationen jetzt Punkte sammeln. "Wir freuen uns riesig über die neue Partnerschaft - sie passt zu uns wie der Big Apple zu New York", so Marcel Mayer, Geschäftsführer von Berge & Meer. "Mit PAYBACK machen wir das Reisen für unsere Kundinnen und Kunden noch attraktiver." Ab dem 22. Dezember gibt es für Buchungen sogar 8-fache PAYBACK Punkte - ein exklusiver Vorteil, der die Zusammenarbeit für Kundinnen und Kunden besonders attraktiv macht.

Auch bei PAYBACK ist die Freude über den weiteren Reisepartner groß: "Reisen ist für die Deutschen ein echtes Herzensthema. Und wenn man dabei auch noch Punkte sammeln kann, so ist das doch ein wahres Upgrade für den Urlaub", so Dominik Dommick, Geschäftsführer von PAYBACK. Somit belohnen sich die PAYBACK Nutzerinnen und Nutzer nicht nur beim Einkaufen bei mehr als 700 Partnern mit PAYBACK Punkten, sondern auch bei aktuell rund 70 Reiseanbietern wie TUI, meinReisebüro, AIDA, Expedia, HolidayCheck, l'tur und Lufthansa. Punkte gibt es bei PAYBACK nicht nur für die Reise selbst, sondern auch für Extras wie Versicherungen oder Fotobücher.

Über Berge & Meer

Die Welt mit Berge & Meer entdecken: Der Marktführer in Deutschland für Rundreisen steht seit über 45 Jahren für einmalige Urlaubsmomente und unvergessliche Begegnungen. Die Erlebnismacher aus Rengsdorf im Westerwald haben für jeden das passende Reiseabenteuer - nah und fern, in der Gruppe oder individuell und für jedes Budget. Und das mit einem verlässlichen Service zum attraktiven Preis. Berge & Meer-Reisen sind online unter berge-meer.de buchbar, unter der Hotline 02634/9626169 (Mo - Fr 8 bis 21 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen 10 - 18 Uhr) und auch im Reisebüro. Geschäftsführer der Berge & Meer Touristik GmbH ist Marcel Mayer.

Über PAYBACK

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist mehrfacher "Top Employer" und "Leading Innovator 2026".

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell