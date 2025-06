Sparda-Bank Baden-Württemberg eG

Generationenwechsel abgeschlossen

Michael Lichtner und Markus Müller in den Vorstand berufen

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die Generalbevollmächtigten Michael Lichtner (46) und Markus Müller (38) sind neue Vorstandsmitglieder an der Spitze von Baden-Württembergs mitgliederstärksten Genossenschaftsbank, der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Sie bilden die Nachfolge der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Bernd Klink (63) und Joachim Haas (62), die sich in den Ruhestand verabschieden.

Seit dem 1. Juni 2025 ist der 1979 in Bruchsal geborene Michael Lichtner als neues Vorstandsmitglied zuständig für die Bereiche Controlling, Risikocontrolling MaRisk sowie die Marktfolge Aktiv. Seit 1. Juli 2025 übernimmt zudem der 1986 in Karlsruhe geborene Markus Müller im Vorstand die Verantwortung für den Filialvertrieb, Beratungscallcenter sowie Treasury und Liquiditätsplanung.

Damit ist der Generationenwechsel an der Spitze der Sparda-Bank Baden-Württemberg vollzogen. Die in doppelter Hinsicht vergleichsweise junge Zusammensetzung des Vorstandes der Genossenschaftsbank gestaltet sich wie folgt: Martin Buch (50), seit 2016 im Vorstand der Bank, wurde zum 01.01.2024 in die Funktion des Vorstandsvorsitzenden gewählt. Gemeinsam mit den beiden stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Bernd Klink und Joachim Haas bildete er in den darauffolgenden Monaten den Vorstand. Zum 01.07.2024 rückte die Generalbevollmächtigte Susanne Drescher (51) neu in den Vorstand auf - und ist damit die erste Frau im Vorstand in der Geschichte der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Neu im Vorstand sind als Nachfolge von Bernd Klink und Joachim Haas ab dem 1. Juni 2025 Michael Lichtner und ab 1. Juli 2025 Markus Müller. Die jeweils seit 2023 Generalbevollmächtigen und zweifachen Familienväter Lichtner und Müller sind Eigengewächse der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Nach ihrer Ausbildung können beide auf eine erfolgreiche Karriere bei der Genossenschaftsbank zurückblicken.

Der Vorstand der Sparda-Bank Baden-Württemberg übernimmt die Verantwortung für über 700 Mitarbeitende und über 600.000 Kunden. "Wir alle sind hoch motiviert und haben viel Energie, die kommenden Aufgaben und Herausforderungen erfolgreich zu managen", erklärt das neue Vorstandsmitglied Michael Lichtner. Der Jüngste unter den Vorstandsmitgliedern, Markus Müller, ergänzt: "Ich glaube, der frische Wind und die neue Energie im Vorstand tut uns allen sehr gut und hilft uns bei unserem ersten gemeinsamen Meilenstein Ende Juli, der Migration in ein neues Rechenzentrum."

Nach der Migration und mit dem vollzogenen Generationenwechsel steht nun wieder die Weiterentwicklung des Strategieprozesses Strategie 2030+ im Fokus. "Wir wollen unsere Position als Baufinanzierer Nummer 1 in Baden-Württemberg weiter ausbauen - das Potential dazu hat die neulich erschienene Sparda-Wohnstudie 2025 aufgezeigt", ergänzt der Vorstandsvorsitzende, Martin Buch.

Bernd Klink, Vorstandsmitglied seit 2010, und Joachim Haas, Vorstandsmitglied seit 2014, beide stellvertretende Vorstandsvorsitzende, verabschieden sich nahezu gleichzeitig in den Ruhestand. Bernd Klink ging zum 30.05.2025, Joachim Haas folgt zum 30.06.2025.

Über die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist mit 15 Milliarden Euro Bilanzsumme und rund 460.000 Mitgliedern die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in Baden-Württemberg. Sie ist 1999 aus der Fusion der Sparda-Banken in Karlsruhe (1896 gegr.) und Stuttgart (1899 gegr.) hervorgegangen. Die Sparda-Banken wurden als Selbsthilfeeinrichtung für Beamte der Eisenbahn, Post und Dampfschifffahrt gegründet. Der Spar- und Darlehensverein sollte seinen Mitgliedern bescheidenen Wohlstand mittels günstigen Konditionen ermöglichen. Dieses genossenschaftliche Prinzip gehört zu den Grundprinzipien der Sparda-Bank BW und wird nach wie vor konsequent umgesetzt. Die standardisierten Finanzprodukte sowie das umfassende soziale, kulturelle und nachhaltige Engagement machen die Genossenschaftsbank in diesem Umfeld für ihre Kunden attraktiv. Die Förderung des wirtschaftlichen Erfolges der Mitglieder bleibt das oberste Ziel. Aktuell unterhält die Sparda-Bank BW 35 Filialen und 14 SB-Banken in Baden-Württemberg.

Original-Content von: Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, übermittelt durch news aktuell