PAYBACK und Thalia verlängern erfolgreiche Partnerschaft und erweitern das Angebot um neue Spielwarenhändler

Hagen/München (ots)

PAYBACK und Thalia setzen ihre langjährige Zusammenarbeit erneut fort und gehen gemeinsam den nächsten Schritt: Die erfolgreiche Partnerschaft wird nicht nur verlängert, sondern ab Januar um ein neues Segment erweitert. Die stationäre Spielwarenfachgeschäfte von Spielwaren Krömer und Toysino, die seit Oktober 2025 zur Thalia Gruppe gehören, werden vollständig in das PAYBACK Netzwerk integriert. Damit entsteht für die Kundinnen und Kunden ein noch attraktiveres und vielfältigeres Einkaufserlebnis.

Thalia sieht in der Fortsetzung der Kooperation einen wichtigen Schritt: "PAYBACK ist für uns ein zentraler Partner, wenn es darum geht, einen Mehrwert für unsere Kunden zu bieten und unsere Omnichannel-Strategie konsequent umzusetzen", betont Roland Kölbl, Geschäftsführer Sales e-Commerce und IT bei Thalia. "Mit der Einbindung der Fachgeschäfte von Spielwaren Krömer und Toysino in das PAYBACK Programm verbinden wir Lesefreude und Spielspaß - und stärken gleichzeitig die Attraktivität des stationären Handels."

"Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Thalia ist ein klares Bekenntnis zu gemeinsamen Werten und einer erfolgreichen Strategie", so Bernhard Brugger, Geschäftsführer von PAYBACK. "Mit der Integration der neuen Spielwarenhändler bieten wir noch mehr Möglichkeiten, Punkte zu sammeln und schaffen so einen weiteren Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden."

Die technische Integration der zusätzlichen Fachgeschäfte erfolgt zum Jahresbeginn. Kundinnen und Kunden können dann auch bei den Spielwarenhändlern Punkte sammeln und einlösen - sowohl vor Ort als auch online. Damit setzen PAYBACK und Thalia ein klares Zeichen für partnerschaftliches Wachstum und innovative Kundenerlebnisse.

Über Thalia:

Thalia ist marktführender Omni-Channel-Buchhändler in der DACH-Region mit rund 7.000 Mitarbeitenden. In einem Netzwerk aus aktuell 418 eigenen Buchhandlungen in Deutschland und Österreich, Onlineshops und eigener App können Kundinnen und Kunden rund um die Uhr einkaufen. In der Schweiz hält Thalia die Hälfte der Anteile an den rund 60 Buchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG. Im inhabergeführten Buchhandel setzt Thalia auf nachhaltige Partnerschaften und stellt dort im Rahmen von Kooperationen seine langjährige Fachexpertise und digitales Know-how zur Verfügung. Insgesamt zählen mittlerweile mehr als 570 Buchhandlungen zum Netzwerk von Thalia.

Das Portfolio des Unternehmens ergänzen der Fachinformationsspezialist Lehmanns Media sowie die Thalia Retail Concepts (TRC) für den Systemhandel. Die rund 40 exklusiven Eigenmarken des Buchhändlers ergänzen die Buchsortimente um exklusive Geschenk- und Trendkollektionen. Der tolino Allianz, die Thalia 2013 mitbegründet hat, sind bis heute rund 1.800 Buchhandlungen angeschlossen.

Der Omni-Channel-Buchhändler setzt auf Digitalisierung und auf Begegnungen vor Ort. Deshalb sind Thalia sowie Thalia Mayersche Buchhandlungen Erlebnisorte und Treffpunkte für Jung und Alt. Mit ihren Angeboten beleben sie die Einkaufsstraßen in den Innenstädten. Das Unternehmen engagiert sich zudem auf vielfältige Weise für gesellschaftliche Werte wie Bildung und Nachhaltigkeit. Besonders am Herzen liegt Thalia dabei die (Lese-)Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete Thalia - inkl. aller Partnerunternehmen - einen Umsatz von 2,2 Mrd. Euro

Über PAYBACK:

PAYBACK wird allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt. Sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist mehrfacher "Top Employer" und "Leading Innovator 2026".

