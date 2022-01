PAYBACK GmbH

Loyalty Partner ist zum 16. Mal in Folge "Top Employer" und erzielt Topwerte als Arbeitgeber in allen Kategorien

Bereits zum 16. Mal in Folge wird Loyalty Partner, die Muttergesellschaft des Bonusprogramms PAYBACK, als "Top Employer" und damit für herausragende Bedingungen als Arbeitgeber ausgezeichnet. Das vom Top Employers Institute ausgegebene Zertifikat zeichnet anhand eines mehrstufigen Bewertungsprozesses, die Unternehmen aus, die in den Bewertungskategorien überzeugen. Diesmal haben rund 1.850 Unternehmen in 123 Ländern an dem Verfahren teilgenommen. Bewertet werden die Firmen anhand von sechs übergeordneten HR-Dimensionen und 20 HR-Bereichen, wie Work Environment, Talent Acquisition oder Inclusion & Diversity.

Mit der Höchstpunktzahl von 100% schneidet Loyalty Partner in diesem Jahr gleich in mehreren Kategorien besonders gut ab: Dazu zählen Business Strategie, Organisation & Change, Engagement sowie Ethics & Integrity. Bei den Themen Work Environment, Talent Acquisition, Well-Being sowie Diversity & Inclusion erreicht Loyalty Partner im Unternehmensvergleich bis zu zweistellig bessere Werte als der Wettbewerb.

"Nach vielen sehr herausfordernden Monaten, in denen wir den Fokus auf Sicherheit, Gesundheit und bestmögliche Arbeitsbedingungen von Zuhause aus gesetzt haben, steht bei uns dieses Jahr das Wachstum im Mittelpunkt. We are on hire! Wir freuen uns darauf, viele neue Kolleg:innen für uns gewinnen zu können. Vor allem suchen wir nach Talenten in den Bereichen TECH, Data und Marketing, so Carolin Schlegtendal, HR Director. "Die erneute Auszeichnung als Top Employer zeigt, dass wir unsere moderne Unternehmenskultur zum Wohl der Kolleg:innen auch in herausfordernden Zeiten erhalten und ausbauen konnten."

