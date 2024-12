The Voice of Germany

Jennifer Lynn aus #TeamSamu gewinnt "The Voice of Germany" 2024

4,27 Millionen Menschen sehen das Finale

Unterföhring

"The Voice of Germany" 2024 heißt Jennifer Lynn! Die 47-Jährige aus Regensburg bringt im #TVOG-Finale mit ihrer eigenen Single "Light The Sky" nicht nur den Himmel, sondern gemeinsam mit ihrem Coach Samu Haber auch das ganze #TVOG-Studio zum Leuchten. Insgesamt schauen 4,27 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 J.) das "The Voice of Germany"-Finale. In der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) erreicht die Finalshow schöne 9,0 Prozent Marktanteil.

Jennifer Lynn: "Alles ist möglich! Ich habe meinen Song 'Light The Sky' vor zehn Jahren geschrieben und hätte nie gedacht, dass ich ihn mal auf einer Bühne performen würde. Viele Jahre war ich eine Vollzeit-Mama - jetzt die Siegerin von "The Voice of Germany" 2024 zu sein, wird mein Leben und das meiner Kinder für immer verändern."

Samu Haber: "Es fühlt sich absolut surreal an, als Coach zum dritten Mal 'The Voice of Germany' zu gewinnen. Jetzt wird es langsam Zeit für mein #TVOG-Tattoo. (lacht) Aber ich wusste, dass Jennifer es schafft. Ihr eigener Song war einfach extrem stark. Dass sie nach neun Jahren Pause wieder mit der Musik angefangen hat, zeigt: Es ist nie zu spät. Ich bin so stolz auf sie!"

Das #TVOG-Voting-Ergebnis:

Mit ihrer gefühlvollen Stimme begeistert Jennifer Lynn 29,49 Prozent des Fernsehpublikums und erhält einen exklusiven Plattenvertrag samt Musikvideo-Produktion sowie einen neuen Seat. Ihre eigene #TVOG-Single "Light The Sky" gibt es auf allen bekannten Musikplattformen zu hören: https://thevoiceofgermany.lnk.to/Playlist

Platz 1: Jennifer Lynn (47, Nähe Regensburg) aus #TeamSamu - 29,49 Prozent

Platz 2:Jenny Hohlbauch (20, Nähe Esslingen am Neckar) aus #TeamMark - 18,77 Prozent

Platz 3: Sebastian Zappel (25, Fürth) aus #TeamYvonne - 14,98 Prozent

Platz 4:Emily König (19, Salzgitter) aus #TeamSamu - 14,53 Prozent

Platz 5: Kathrin German (16, Heppenheim) aus #TeamMark - 14,06 Prozent

Platz 6: Ingrid Arthur (57, Berlin) aus #TeamKamrad - 8,17 Prozent

Das #TVOG-Finale verpasst? Kein Problem - die gestrige Show sowie alle weiteren Folgen sind jederzeit auf joyn.de abrufbar.

Fotos des Finales und sonstige Infos finden Sie auf der #TVOG-Presseseite unter presse.prosieben.de/TVOG2024

