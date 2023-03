Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung durch Feuer

Schwerin (ots)

Am Freitagabend gegen 23.00 Uhr kam es im Stadtteil Mueßer Holz zum Polizei- und Feuerwehreinsatz, nachdem Unbekannte einen Müllcontainer an der Grundschule Mueßer Berg in der Eulerstraße entzündet hatten. Durch das Feuer wurde eine großer Behälter zerstört, ein zweiter Container wurde durch die Hitze beschädigt. Zu Gebäudeschäden war es nicht gekommen. Die Sachschadenshöhe wird von der Polizei auf 500 Euro beziffert. Strafanzeige wurde erstattet. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat der Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer Angaben zum unbekannten Täter oder sonstige Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 in Verbindung zu setzen.

