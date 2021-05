Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Versammlungsgeschehen in der Landeshauptstadt Schwerin am 15. Mai 2021

Schwerin (ots)

Das für den heutigen Samstag bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldete Versammlungsgeschehen für die Landeshauptstadt Schwerin verlief aus polizeilicher Sicht friedlich.

Bereits gegen 11:45 Uhr startete an der Sport- und Kongresshalle ein Autokorso, der sich thematisch gegen die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen richtete. An der Ausfahrt, die durch mehrere Schweriner Stadtteile führte und gegen 14:00 Uhr beendet war, nahmen 20 Fahrzeuge teil.

Im Bereich der Schweriner Altstadt fanden beginnend ab 14:00 Uhr heute sechs weitere angemeldete Demonstrationen, von denen sich vier gegen die aktuellen Corona-Beschränkungen richteten, statt. Im Rahmen dieser vier Demonstrationen bekundeten insgesamt rund 220 Personen ihren Protest an den derzeitigen Einschränkungen im Zusammenhang mit den Infektionsschutzmaßnahmen. Die Teilnehmer*innen dieser Versammlungen hielten sich grundsätzlich an die von der Versammlungsbehörde erteilten Auflagen bezüglich des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes sowie Einhaltens eines festgelegten Mindestabstandes. Mehrere Teilnehmer*innen konnten Atteste, die vom Tragen eines entsprechenden M-N-S befreien, vorlegen. An dem Aufzug, der unter dem Motto "Nicht querdenken - Wir denken geradeaus!" angemeldet war, beteiligten sich etwa 50 Personen. Der Aufzug startete gegen 14:30 Uhr in der Puschkinstraße, führte u. a. durch die Grüne Straße sowie die Werderstraße zur Schlossstraße, wo er schließlich gegen 15:20 Uhr endete.

An einer angemeldeten Versammlung, die sich thematisch mit der aktuellen Situation in Nahost beschäftigte, nahmen auf dem Grunthalplatz im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 17:30 Uhr insgesamt rund 100 Personen teil. Zehn weitere Personen beteiligten sich an einer Spontanversammlung in der Schlossstraße, die auf selbige Thematik aufmerksam machte.

Im Bereich der Werder- sowie der Schlossstraße kam es aufgrund des Demonstrationsgeschehens zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

Die Polizeiinspektion Schwerin war mit eigenen sowie Unterstützungskräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell