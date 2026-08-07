Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher im Kleiderschrank gefunden

Düren (ots)

In der Nacht zum Freitag (07.08.2026) gelang Beamten der Wache Düren die Festnahme eines Einbrechers in der Wohnung einer Geschädigten. Er hatte sich bei Erblicken der alarmierten Beamten in einem Kleiderschrank versteckt und konnte noch in der Wohnung festgenommen werden.

Gegen 00:40 Uhr erhielten Einsatzkräfte der Wache Düren eine Meldung über einen "Einbruch mit Täter am Ort". In der betroffenen Wohnung konnten die Beamten bei ihrem Eintreffen bereits von außen eine männliche Person sehen, die sich bei Erkennen der eintreffenden Beamten augenscheinlich in die Wohnung zurückzog. Da die Person auf Ansprache nicht reagierte, verschafften sich die Einsatzkräfte schließlich Zugang zur Wohnung und durchsuchten diese. Hierbei war auch ein Diensthundeführer eingesetzt. Der Tatverdächtige, der sich in der Wohnung in einem Kleiderschrank versteckt hielt, ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen. Der 17-Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, hatte sich nach vorläufigen Angaben Zutritt zur Wohnung verschafft, um dort zu nächtigen.

Die Beamten nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest und führten ihn der Wache Düren zu. Dort übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Den jungen Mann, der sich sonst im Raum Saarbrücken aufhält, erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

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