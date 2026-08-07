PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher im Kleiderschrank gefunden

Düren (ots)

In der Nacht zum Freitag (07.08.2026) gelang Beamten der Wache Düren die Festnahme eines Einbrechers in der Wohnung einer Geschädigten. Er hatte sich bei Erblicken der alarmierten Beamten in einem Kleiderschrank versteckt und konnte noch in der Wohnung festgenommen werden.

Gegen 00:40 Uhr erhielten Einsatzkräfte der Wache Düren eine Meldung über einen "Einbruch mit Täter am Ort". In der betroffenen Wohnung konnten die Beamten bei ihrem Eintreffen bereits von außen eine männliche Person sehen, die sich bei Erkennen der eintreffenden Beamten augenscheinlich in die Wohnung zurückzog. Da die Person auf Ansprache nicht reagierte, verschafften sich die Einsatzkräfte schließlich Zugang zur Wohnung und durchsuchten diese. Hierbei war auch ein Diensthundeführer eingesetzt. Der Tatverdächtige, der sich in der Wohnung in einem Kleiderschrank versteckt hielt, ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen. Der 17-Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, hatte sich nach vorläufigen Angaben Zutritt zur Wohnung verschafft, um dort zu nächtigen.

Die Beamten nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest und führten ihn der Wache Düren zu. Dort übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Den jungen Mann, der sich sonst im Raum Saarbrücken aufhält, erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 10:30

    POL-DN: Während der Fahrt in Brand geraten

    Kreuzau (ots) - Am gestrigen Vormittag (06.08.2026) geriet ein dreirädriger Elektroroller während der Fahrt auf der K28 in Brand. Verletzt wurde niemand. Das Gefährt brannte vollständig aus. Gegen 11:40 Uhr war die 72-jährige Fahrerin des Elektrogefährts auf der K28 aus Richtung Soller kommend in Richtung Kreuzau unterwegs. In Höhe der Drover Heide bemerkte sie plötzlich eine Rauchentwicklung an der Front ihres ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 10:30

    POL-DN: Ertappter Ladendieb wehrt sich bei der Festnahme

    Düren (ots) - Am gestrigen Donnerstag (06.08.2026) entwendete ein Mann eine Likör-Flasche aus einem Lebensmittelgeschäft in der Cyriakusstraße und griff eine Mitarbeiterin an, als diese ihn mit der Tat konfrontierte. Verletzt wurde niemand. Gegen 12:45 Uhr beobachtete eine 45-jährige Mitarbeiterin des Geschäfts, wie eine männliche Person eine Likör-Flasche vorne in seiner Hose verstaute und damit das Geschäft ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 10:30

    POL-DN: Leicht verletzt nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad

    Niederzier (ots) - Am Donnerstag (06.08.2026) ist es im Einmündungsbereich Kölnstraße / Breitestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Um 16:60 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau aus Jülich mit ihrem Kleinkraftrad die Kölnstraße aus Richtung Krauthausen kommend. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren