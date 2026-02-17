PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Titz - Polizei sucht Zeugen

Titz (ots)

Am Samstag (14.02.2026) kam es zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Straße "Am Wäldchen" in Titz. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Als die Geschädigten gegen 20:00 Uhr in ihr Haus zurückkehrten, bemerkten sie zunächst Verschmutzungen im Wohnbereich. Kurz darauf stellten sie fest, dass die Terrassentür gewaltsam geöffnet worden war.

Der oder die Täter flüchteten offenbar unerkannt. Nach ersten Feststellungen wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Wäldchen" beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

