Polizei Düren

POL-DN: Zeugen für Verkehrsunfall gesucht

Vettweiß (ots)

Am Samstag, 10.08.2024, ereignete sich an der Kreuzung Vettweißer Straße Zülpicher Straße ein Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde, nachdem er einem E-Scooter ausgewichen war. Die Polizei sucht nach dem E-Scooter-Fahrer und nach Zeugen.

Am 10.08.2024 gegen 11:30 Uhr war ein 68-Jähriger aus Zülpich mit seinem Fahrrad in Richtung Vettweiß auf der Vettweißer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Zülpicher Straße wollte über die abknickende Vorfahrtsstraße weiter nach links auf der Vettweißer Straße fahren. Von links aus der Zülpicher Straße fuhr zur gleichen Zeit ein E-Scooter-Fahrer in den Kreuzungsbereich ein. Während dieser abbremste, wich der 68-Jährige mit seinem Fahrrad aus und kam zu Fall. Der Mann auf dem E-Scooter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 68-Jährige suchte im Anschluss leicht verletzt selbstständig ein Krankenhaus auf. Den Unfall brachte er erst einige Tage später zur Anzeige.

Die Polizei bittet nun den etwa 20 Jahre alten Mann auf dem E-Scooter sich zu melden. Darüber hinaus werden folgende Zeugen gesucht:

- eine junge Frau, die hinter dem E-Scooter-Fahrer mit dem Fahrrad fuhr - das Pärchen mit Kind, das sich um den Verletzten kümmerte - der ältere Herr, der dem Verunfallten sagte, dass er den Unfall beobachtet habe

Zeugen können sich zu den Bürodienstzeiten direkt bei dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-5222 melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell