POL-DN: Vorfahrt missachtet - Ein Leichtverletzter und 12000 Euro Schaden

Hürtgenwald (ots)

Am Montagmorgen kam es an der Einmündung Industriestraße / K29 in Hürtgenwald zu einem Unfall.

Ein Lkw-Fahrer aus Hürtgenwald befuhr die Industriestraße aus dem dortigen Industriegebiet kommend in Fahrrichtung K29. An der Einmündung beabsichtigte er nach links auf die K29 abzubiegen. Gleichzeitig näherte sich ein 52-jährige Dürener mit seinem Pkw auf der K29 aus Richtung Kufferath kommend und beabsichtigte, geradeaus in Richtung Horm weiterzufahren. Der Lkw-Fahrer missachtete beim Abbiegevorgang nach links die Vorfahrt des von links kommenden Pkw-Fahrers und stieß mit diesem im Einmündungsbereich zusammen.

Der Beifahrer des Lkw-Fahrers, ein 20-Jähriger aus Vettweiß, wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird etwa 12000 Euro geschätzt.

