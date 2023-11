Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Dürener Kleingartenanlagen

Düren (ots)

In jüngster Zeit wurden in Düren zwei Einbrüche in Kleingartenanlagen gemeldet. In beiden Fällen hebelten die Täter die Eingangstür auf.

Am Dienstag (31.10.2023) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in eine Kleingartenanlage in der Rurstraße in Düren. Bei der Ankunft stellten die Beamten eine aufgehebelte Eingangstür fest. Innerhalb des Gartenhauses wurden Schränke durchsucht. Die Geschädigte gab an, dass die Türen am 28.10.2023 unbeschädigt verschlossen waren. In diesem Fall wurde Werkzeug mit einem Wert im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Am Mittwoch (01.11.2023) wurde den Beamten ein weiterer Einbruch in eine Kleingartenanlage gemeldet. In diesem Fall handelte es sich um eine Gartenlaube einer Kleingartenanlage in der Straße "An der Kreisbahn" in Düren. Auch dort brachen die unbekannten Täter gewaltsam die Eingangstür auf und entwendeten Camping-Zubehör und Kanister. Die Geschädigte hatte die Gartenlaube zuletzt am vergangenen Freitag (27.10.2023) in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Taten oder den Tätern unter der 02421 949-6425 entgegen.

