Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl an Windkraftanlage - Täter festgenommen

Aldenhoven (ots)

Die Polizei nahm am Donnerstag (28.09.2023) einen 34-jährigen Tatverdächtigen fest. Er war kurz zuvor in ein Windrad in Aldenhoven-Siersdorf eingebrochen.

Gegen 01:40 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei Düren Kenntnis von dem Einbruch in das Windrad, welches auf einem Feld zwischen Oidtweiler und Siersdorf steht. Bei der zuständigen Sicherheitsfirma war zuvor ein Alarm eingegangen. Die eingesetzten Beamten durchsuchten daraufhin die Windkraftanlage und das Umfeld. An der Eingangstür des Windrads stellten sie Beschädigungen fest. Außerdem fanden sie unter anderem Bekleidung sowie eine Tasche, in der sich abgetrennte Kabel befanden. Einsatzkräfte der Polizei Aachen unterstützten beim Absuchen der weiteren Umgebung. Hierbei trafen sie, unweit des Windrads, eine auf dem Boden liegende Person. Der 34 Jahre alte Mann aus Aldenhoven wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem ein Messer. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell