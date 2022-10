Polizei Düren

POL-DN: Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten

Aldenhoven (ots)

Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 12 zwischen Freialdenhoven und Ederen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21jähriger Erkelenzer befuhr die Strecke in Richtung Ederen und kam in einer Kurve auf Höhe der Sportanlagen auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. In diesem Fahrzeug befanden sich die 43jahrige Fahrerin und ein 47jähriger Beifahrer, beide aus Aldenhoven. Alle drei am Unfall beteiligten Personen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und es entstand ein Sachschaden von ca 10.000 EUR.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell