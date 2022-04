POL-DN: Diebstahl eines Pkw

Kreuzau (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 30.03.2022, bis Sonntag, 03.04.2022, brachen unbekannte Täter in das Sportlerheim in der Trankgasse in Kreuzau-Boich ein. Die Täter traten die Eingangstür zum Vereinsheim ein und gelangten so in das Innere. Dort öffneten sie den Ballraum sowie den Kühlschrank und die Kühltruhe. Laut einem 52 Jahre alten Verantwortlichen des Vereins können bisher keine Angaben zur möglichen Tatbeute gemacht werden. Zeugen, die in dem genannten ...

