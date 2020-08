Polizei Düren

POL-DN: Korrektur Meldung "Brände in Linnich und Düren"

Düren (ots)

Am Mittwoch berichtete die Polizei Düren unter anderem über einen Brand in der Weststraße in Linnich-Rurdorf.

Demnach bekämpfte dort eine 30-Jährige Unkraut mit einem Gasbrenner, anschließend brannte ein Holzschuppen. Sie setzte die Flamme jedoch nicht unmittelbar am dortigen Holzschuppen, sondern am Gehweg ein. Zudem wurde die Feuerwehr gleichzeitig mit den eingeleiteten eigenen Löschversuchen alarmiert. Die Brandursache bleibt weiterhin unsachgemäßer Umgang mit einem Gasbrenner.

