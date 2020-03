Polizei Düren

POL-DN: Drogenhändler aufgeflogen

Düren/Aldenhoven (ots)

Zwei Personen, einem Jugendlichen und einem Erwachsenen, wirft die Polizei Handel mit Betäubungsmitteln vor.

Am Montag (02.03.2020) wurden auf einem Parkdeck in der Dürener Nordstadt Personenkontrollen durchgeführt. Ein 17-jähriger Dürener hatte dabei wohl etwas zu verbergen - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Versuch, mitgeführte Drogen zu verstecken, misslang. Bei einer Durchsuchung wurden bei ihm neun Tütchen mit Marihuana sowie ein Bubble Amphetamin aufgefunden. Eine mitgeführte Feinwaage erhärtete den Verdacht, dass der junge Mann dort dealte. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aachen wurde er am nächsten Tag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Am Dienstag vollstreckte die Kriminalpolizei einen Durchsuchungsbeschluss bei einem 37-Jährigen aus Aldenhoven. Er war zuvor in Verdacht geraten, illegale Betäubungsmittel zu besitzen. Bei der Durchsuchung wurden 150 Ecstasy-Tabletten, eine geringe Menge Marihuana sowie 630 Euro Dealgeld aufgefunden. Die Tabletten in unterschiedlicher Form und Farbe befanden sich abgepackt in mehreren Verschlusstütchen in der Wohnung des Mannes. Sie werden nun dem Landeskriminalamt zur Feststellung des Wirkstoffgehaltes übersandt. Da aktuell keine Haftgründe gegen den Beschuldigten vorliegen, wurde er auf freiem Fuß belassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell