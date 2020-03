Polizei Düren

POL-DN: Drei Einsätze in Linnich

Bild-Infos

Download

Linnich (ots)

Im Laufe des Dienstags wurde die Polizei gleich drei Mal nach Linnich gerufen, zweimal sogar in dasselbe Haus.

Der erste Einsatz führte Beamte am Vormittag zu einem Mehrfamilienhaus im Bendenweg. Hier hatte ein Bewohner festgestellt, dass der sonst im Schloss steckende Schlüssel der Kellertür fehlte. Dies konnte er sich nicht erklären. Die Polizisten entdeckten zudem Hebelspuren an der Hauseingangstür - ob sich Unbekannte hierdurch unbefugten Zutritt zum Haus verschafft hatten, konnte nicht geklärt werden. Wenige Stunden später rief eine andere Bewohnerin des Hauses die Polizei erneut. Sie hatte gegen 14:00 Uhr einen Mann in ihre Wohnung gelassen, der sich als Mitarbeiter einer Baufirma ausgegeben hatte. Der Unbekannte hatte ihr erklärt, es habe in der Umgebung einen Wasserrohrbruch gegeben und er müssen nun in den umliegenden Haushalten Überprüfungen vornehmen. Die Seniorin begab sich mit dem vermeintlichen Handwerker in ihr Bad. Erst nachdem der Mann die Wohnung etwa zehn Minuten später wieder verlassen hatte, stellte die betagte Dame fest, dass Schränke und Schubladen ihrer Wohnung durchwühlt und daraus Schmuckstücke entwendet worden waren. Offensichtlich hatten weitere Personen die Wohnung betreten, als der Unbekannte die Bewohnerin im Bad ablenkte. Der Mann war etwa 25 Jahre alt und mit geschätzten Körpergröße von maximal 1,60 m sehr klein. Er war von schlanker Statur, hatte schwarzes, krauses Haar und war zur Tatzeit bekleidet mit einer blau-schwarzen Jacke. Ob der verschwundene Kellerschlüssel und die Hebelspuren mit dem Trickbetrug in Verbindung stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Am Abend suchten und sicherten Beamte der Kriminalpolizei dann Spuren eines Einbruchs in der Prämienstraße in Rurdorf. Hier waren bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Wohnhaus eingedrungen. In der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 20:30 Uhr hatten sie nach dem gescheiterten Versuch, eine Fensterscheibe zu zerschlagen, eine Terrassentür aufgehebelt und waren so in das Gebäude eingestiegen. Ob der/die Täter tatsächlich etwas entwenden konnten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht sicher fest.

Haben Sie zu den genannten Zeiten in Linnich etwas Verdächtiges beobachtet? Bitte wenden Sie sich mit Ihren Hinweisen an den Polizeinotruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell