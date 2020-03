Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kiosk

Inden (ots)

In der Nacht auf Dienstag brachen Unbekannte in ein Kiosk in der Goltsteinstraße ein.

Gegen 01:35 Uhr wurde der Einbruchsalarm eines Kiosks auf der Goltsteinstraße ausgelöst. Unbekannte hatten die Eingangstür gewaltsam aufgehebelt, drangen in den Verkaufsraum ein und entwendeten nach ersten Angaben größere Mengen Tabakwaren. Vermutlich flüchteten die Einbrecher über den gleichen Weg und anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

