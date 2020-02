Polizei Düren

POL-DN: Nächtlicher Raub

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen 09.02.2020 um 02.40 Uhr ereignete sich in Düren-Birkesdorf ein Straßenraub zum Nachteil einer 19-jährigen Frau aus Merzenich. Die junge Frau hatte eine Diskothek besucht und war alleine auf dem Heimweg. In einer Seitenstraße näherten sich ihr plötzlich zwei junge Männer. Einer der beiden unbekannten Täter schlug der Geschädigten von hinten plötzlich auf das linke Ohr. Die 19-jährige fiel zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Ihr wurde die Handtasche entrissen. Die beiden Täter flüchteten in unbekannte Richtung und konnten bei einer Nahbereichsfahndung nicht mehr gestellt werden. Hinweise zum Sachverhalt bitte an die Polizei Düren unter 02421-949-0.

