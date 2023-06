Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mann randaliert in Flixtrain

Offenburg (ots)

Gestern Abend kam es in einem Flixtrain auf der Fahrt nach Offenburg zu mehreren Straftaten. Die Deutsche Bahn informierte die Bundespolizei in Offenburg über einen männlichen Fahrgast, welcher im Flixtrain randaliere. Der Mann habe mutwillig einen Feuerlöscher herausgerissen, die Plomben der Notbremse abgerissen sowie in der Zugtoilette geraucht. Der 53-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Bahnhof in Offenburg durch eine Streife der Bundespolizei in Empfang genommen und auf die Dienststelle gebracht. Er verhielt sich uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Beamten, zudem war er alkoholisiert. Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell