Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Festnahmen im deutsch-französischen Hoheitsgebiet

Neuried/Kehl/Rastatt (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern über den Tag verteilt drei offene Haftbefehle vollstreckt. Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Neuried/ Altenheim wurde ein 20-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz. Er konnte die Geldstrafe in Höhe von 377,50 EUR bezahlen und seine Reise fortsetzen. Eine weitere Festnahme erfolgte in einem grenzüberschreitenden Fernreisezug aus Frankreich kommend. Gegen einen 32-jährigen französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Mithilfe eines Freundes konnte der Mann die Geldstrafe in Höhe von 1481,00 Euro bezahlen. Eine dritte Festnahme erfolgte heute Morgen gegen 5 Uhr in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus. Der Bus wurde auf einem Autobahnrastplatz, Höhe Rastatt an der BAB 5, polizeilich kontrolliert. Gegen einen 27-jährigen georgischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wird er für 40 Tage in das Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell