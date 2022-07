Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Anzeige wegen Beleidigung

Kehl (ots)

Gestern Nachmittag wurde eine Streife der Bundespolizei von einem Fahrgast der Tram D beleidigt. Die Beamten befanden sich an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof, als ein französischer Staatsangehöriger aus der bereits in Richtung Straßburg abgefahrenen Tram der Streife provokativ den Mittelfinger zeigte und dies mit einem breiten Grinsen begleitete. Vermutlich war er sich sicher, in wenigen Minuten die Grenze nach Frankreich überquert zu haben. Womit er aber nicht gerechnet hatte war, dass die Bahn am Ende des Bahnsteigs zum Halten kam und sich die Türen öffneten. Die Beamten konnten daraufhin die Personalien des 34-Jährigen feststellen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

