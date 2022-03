Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Junger Mann löst Polizeieinsatz aus

Bundespolizei sucht Geschädigten und Zeugen

Oberkirch/Offenburg (ots)

Gestern Nachmittag löste ein 19-jähriger Deutscher am Bahnhof Oberkirch einen Polizeieinsatz aus, als er gegen die Tür des dortigen Fahrdienstleiters trat und schlug. Vorausgegangen sein soll eine Streitigkeit mit einem Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn, infolgedessen der 19-Jährige auch Schläge austeilte. Vor Ort konnte durch eine Streife der Landespolizei lediglich der junge Mann und seine Begleiter festgestellt werden. Die Regionalbahn hatte ihre Fahrt in Richtung Offenburg bereits fortgesetzt. Bei Ankunft des Zuges am Bahnhof Offenburg konnte der Geschädigte nicht angetroffen werden.

Die Bundespolizei hat zuständigkeitshalber die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang den Geschädigten sowie Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell