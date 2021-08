Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen im deutsch-französischen Grenzgebiet

Kehl (ots)

Am letzten Freitag sowie in der vergangenen Nacht gelangen Beamten der Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, zwei Festnahmen.

Bei der Kontrolle eines 31-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen in einem Fernreisezug von Straßburg nach Karlsruhe stellte sich heraus, dass er wegen Erschleichen von Leistungen per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen einen 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde bestand eine Fahndungsnotierung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da beide die fälligen Geldstrafen nicht bezahlen konnten, müssen sie nun zur Verbüßung von Ersatzfreiheitsstrafen ins Gefängnis.

