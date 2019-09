Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Aggressiver Fahrgast bedroht Reisende und beleidigt Polizeibeamte

Karlsruhe/Rastatt/Baden-Baden (ots)

Gestern Abend ist ein 42-jähriger türkischer Staatsangehöriger in einem Regionalzug von Karlsruhe nach Offenburg durch sein aggressives Verhalten negativ aufgefallen. Er hatte im Regionalzug RE 4737 mehrere Fahrgäste verbal bedroht. Ein Reisender meldete gegen 18:30 Uhr den Vorfall der Bundespolizei, welche den 42-jährigen im Bahnhof Offenburg in Empfang nahmen. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich aggressiv und beleidigte diese mehrfach. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Fahrgäste, die durch den 42-Jährigen im Regionalzug von Karlsruhe nach Offenburg bedroht oder beleidigt wurden, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

