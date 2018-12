BPOLI-OG: Alkoholisierter Mann erhält mehrere Anzeigen

Karlsruhe/Offenburg (ots) - Ein 19-jähriger Ungar war am Abend des 03.Dezember mit seiner 27-jährigen Freundin in einem Regionalzug von Karlsruhe nach Offenburg in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete darin, dass er seine weibliche Begleiterin mehrfach ohrfeigte und gegen eine Toilettentür trat, die dadurch beschädigt wurde. Daraufhin schritten der Zugbegleiter und zwei Reisende ein und wurden durch den Mann mehrfach beleidigt und bedroht. Beim Halt im Bahnhof Offenburg wurde der bereits polizeibekannte Mann durch eine Streife der Bundespolizei in Empfang genommen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Er erhält mehrere Anzeigen.

