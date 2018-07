BPOLI-OG: International gesuchter Straftäter nach Kontrolle durch die Bundespolizei in Auslieferungshaft

Kehl (ots) - Gestern Abend (06.07.18) gelang Beamten der Bundespolizei, im Rahmen einer Kontrolle im Bahnhof Kehl, die Festnahme eines international gesuchten Straftäters.Aufgrund von einem Delikt aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität lag gegen den 40-jährigen slowakischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl seines Heimatlandes vor, mit dem Zwecke der Auslieferung in die Slowakei. Eine über das Gemeinsame Zentrum in Kehl durchgeführte Überprüfung der Personalien im Nachbarland ergab, dass gegen den Mann in Frankreich ebenfalls ein nationaler Haftbefehl besteht. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde er zu einer 6-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem fand man in seinem Rucksack eine CO 2 Pistole, für die er keine waffenrechtliche Genehmigung vorlegen konnte. Die Waffe wurde sichergestellt und der 40-jährige erhält eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Nach Erlass der Festhalteverfügung am Amtsgericht Offenburg wurde der gesuchte Straftäter ins Gefängnis gebracht, wo er nun im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung in die Slowakei wartet.

