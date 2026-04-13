Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen lädt zu Regionalkonferenz zum Thema Sicherheit und Ordnung im Wandel" ein

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Hildesheim (ots)

Die Polizeidirektion Göttingen hat am Montag, den 13. April 2026, im Kreishaus Hildesheim die Fachveranstaltung "Sicherheit und Ordnung im Wandel" im Rahmen einer Regionalkonferenz durchgeführt. Landräte, Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister sowie rund 150 weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Polizei, Justiz, Kommunen, Bundesbehörden sowie themenverantwortlicher Behörden kamen zusammen, um sich über aktuelle sicherheitsrelevante Entwicklungen auszutauschen und die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.

Ziel der Veranstaltung war es, den fachlichen Austausch zu fördern, bestehende Strukturen zu stärken und Synergien zwischen den beteiligten Institutionen zu erzeugen. Gleichzeitig sollte ein gemeinsames Verständnis für die Herausforderungen moderner Sicherheitsarbeit entwickelt werden.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die zunehmende Komplexität sicherheitsrelevanter Herausforderungen. "Die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung ist heute mehr denn je eine gemeinsame und vor allen Dingen sehr komplexe Aufgabe", betonte Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn in ihrer Eröffnungsrede. Die aktuellen geo- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen erforderten eine enge, strukturierte und dauerhaft angelegte Kooperation aller Beteiligten. Mit der Veranstaltung legte die Polizeidirektion Göttingen den Grundstein für eine künftige nachhaltige und institutionsübergreifende Vernetzung.

Dabei standen drei zentrale Themenfelder im Fokus:

- Hybride Bedrohungen, wie Cyberangriffe, Desinformation und Spionage, die zunehmend auch auf regionaler Ebene sicherheitsrelevant sind, - Früherkennungs- und Bedrohungsmanagement, insbesondere im Hinblick auf die Prävention schwerer Gewalttaten sowie die frühzeitige Identifizierung von Risikopersonen, - personen- und familienbezogene Herausforderungen im Bereich Sicherheit und Ordnung, die häufig ein abgestimmtes Vorgehen mehrerer Behörden erfordern.

Nach fachlichen Einführungsvorträgen diskutierten die Teilnehmenden im Rahmen eines interaktiven "World-Café" konkrete Fragestellungen aus ihrer jeweiligen Praxis, identifizierten Schnittstellen und entwickelten erste gemeinsame Lösungsansätze.

Die Polizeidirektion Göttingen übernimmt mit dieser Veranstaltungsreihe eine Vorreiterrolle, der künftig auch andere Behörden des Landes Niedersachsen folgen sollen. Das Format soll auf regionaler Ebene fortgeführt werden, um die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen und den gemeinsamen Beitrag zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit und der freiheitlich demokratischen Grundordnung nachhaltig auszubauen.

"Wir sind mit der Resonanz und den fundierten Ergebnissen sehr zufrieden, der inhaltliche Diskurs zu den Themenschwerpunkten hat zukunftsorientierte Impulse gesetzt. Diesen erfolgreichen Weg setzen wir in einem engen Schulterschluss auf den unterschiedlichen Ebenen unbedingt fort," resümierte die Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn im Nachgang.

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