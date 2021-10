Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen begrüßt 179 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Göttingen (ots)

Am 1. Oktober 2021 sind 179 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Polizeidirektion Göttingen begrüßt worden. Darunter sind 148 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, die größtenteils ihren Dienst zum 1. Oktober 2021 angetreten haben, sowie 31 Tarifbeschäftigte und Verwaltungsbeamtinnen und -beamte, die seit Oktober 2020 zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingestellt wurden. Ein Großteil der neuen Polizeibeamtinnen und -beamten kommt frisch von der Polizeiakademie Niedersachsen, einige kommen aus anderen Behörden in die Dienststellen der Direktion und werden künftig in unterschiedlichen Funktionen im gesamten Zuständigkeitsbereich tätig sein. Aufgrund der nach wie vor andauernden Corona-Pandemie ist es auch in diesem Jahr nicht möglich, die traditionell stattfindende zentrale Begrüßungsveranstaltung auszurichten. Aus diesem Grund wandte sich die Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen in einem Schreiben an alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: "Wir sind uns sicher, dass Sie für sich die richtige Entscheidung getroffen haben, Ihren Dienst zukünftig in der Polizeidirektion Göttingen versehen zu wollen. Mit der Polizeidirektion Göttingen haben Sie sich für eine Behörde entschieden, die nicht zuletzt aufgrund ihrer ausgedehnten Fläche eine große Vielfalt an Dienststellen und Aufgaben bietet", so die Präsidentin. Außerdem legte sie den neuen Kolleginnen und Kollegen nahe, in Ihren neuen Tätigkeiten wichtige Erfahrungen zu sammeln, von denen sie auf ihrem künftigen Weg profitieren könnten. "Sie stehen - als Polizistinnen und Polizisten - im Fokus der Öffentlichkeit und unterliegen immer der Bewertung der Bevölkerung in diesem digitalisierten Zeitalter. Sie repräsentieren durch Ihren täglichen Einsatz die Polizei", so Gwendolin von der Osten weiter. In diesem Zuge wies sie auch auf die hohe Verantwortung für das eigene dienstliche Handeln und die Außenwirkung der gesamten Organisation hin. Da die Nachwuchskräfte im digitalen Zeitalter aufgewachsen seien und die notwendige Kreativität und Motivation zur Bewältigung der kommenden Herausforderungen mitbrächten, sieht Gwendolin von der Osten die Polizei gut gerüstet. Außerdem ermutigte die Präsidentin die neuen Kolleginnen und Kollegen, sich und Ihre Ideen in die Organisation einzubringen, um damit zur Weiterentwicklung der Polizei beizutragen. Zum Schluss wünschte Gwendolin von der Osten allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen guten Start in der Polizeidirektion Göttingen und viele interessante Jahre im Beruf. Auch dieses Jahr erhielten alle Neuzugänge symbolisch einen kleinen Schutzengel, der sie von nun an im täglichen Einsatz beschützen soll.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell