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Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt am Main verhindern Kindesentziehung

Frankfurt/Main (ots)

Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt am Main haben am gestrigen Donnerstag eine Kindesentziehung verhindert. Eine 30-jährige Inderin war mit ihrem 6-jährigen Sohn zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Mumbai vorstellig geworden. Da der Vater des Kindes die beiden nicht begleitete und die Mutter kein Einverständnis des Mannes nachweisen konnte, befragten die Beamten die Frau eingehender. Dabei stellte sich heraus, dass die Kindsmutter beabsichtigte, nach erfolgter Ausreise nicht nach Deutschland zurückzukehren, jedoch das Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht bei beiden Elternteilen liegt. Eine Kontaktaufnahme mit dem Vater ergab, dass dieser der Ausreise des Kindes nicht zustimmt, sodass die Bundespolizisten diese in der Folge verweigerten. Gegen die 30-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Versuchs der Entziehung Minderjähriger eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Michael Kraft
E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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