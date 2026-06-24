Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 42-Jähriger mit Haftbefehlen gesucht - Einlieferung ins Gefängnis

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 23. Juni 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 14:23 Uhr eine männliche Person in der Haupthalle des Magdeburger Hauptbahnhofes. Die sich anschließende Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei ergab gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Magdeburg. Bereits im August 2024 verurteilte das Amtsgericht Magdeburg den deutschen Staatsangehörigen wegen Diebstahls mit Waffen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt war. Mit Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung erging im Mai 2026 der Haftbefehl. Des Weiteren verurteilte das Amtsgericht Magdeburg den 42-Jährigen im Dezember 2025 zu vier Tagen Erzwingungshaft, welche der Verurteilte durch ersatzweise Zahlung von 100 Euro hätte umgehen können. Da er dies nicht umsetzte und sich trotz ergangener Ladung dem Strafantritt nicht gestellt hatte erging auch hier erst kürzlich ein weiterer Haftbefehl über vier Tage Erzwingungshaft. Die Beamten nahmen den Gesuchten fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Er konnte die geforderten 100 Euro nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er seine acht Monate und vier Tage Haft nun angetreten hat. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

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