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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 41-Jähriger beleidigt, bedroht und attackiert Bundespolizisten

Dessau-Roßlau (ots)

Am Samstagnachmittag, den 20. Juni 2026, kam es am Bundespolizeirevier Dessau zu einem tätlichen Angriff auf Einsatzkräfte der Bundespolizei. Ein 41-Jähriger erschien zunächst am Zugang der Dienststelle und schlug lautstark gegen die Glastür. Da der Mann keinen Zutritt erhielt, begab er sich zum Haupteingang und forderte aggressiv die Herausgabe angeblich einbehaltener Gegenstände. Da eine normale Kommunikation aufgrund des Verhaltens nicht möglich war, versuchten die Beamten dessen Identität festzustellen. Hierbei beleidigte er die Bundespolizisten mehrfach. Zudem führte er zwei Bierflaschen mit sich und ignorierte wiederholt die Aufforderung, diese abzulegen. Als er eine der Flaschen bedrohlich anhob, verhinderten die Beamten einen möglichen Angriff. Anschließend versuchte der Mann, sich der Maßnahme zu entziehen. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung leistete der Deutsche erheblichen Widerstand. Er sperrte sich gegen die Maßnahmen, sodass er durch mehrere Beamte zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Auch auf der Dienststelle setzte sich sein aggressives Verhalten fort. Er beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte fortwährend, trat und spuckte nach ihnen und versuchte die Beamten zu beißen. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten mehrere gefährliche Gegenstände, darunter Betäubungsmittelutensilien, eine Schere, medizinisches Besteck sowie ein größeres Gasfeuerzeug. Diese wurden zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Da sich der Renitente bei der Festnahme leicht verletzt hatte, wurden Rettungsdienst und Notarzt hin-zugezogen. Eine medizinische Behandlung oder Einweisung in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Zudem gab der Beschuldigte an, zuvor Alkohol sowie verschiedene Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Bundespolizist erlitt durch einen Tritt gegen die Hand leichte Verletzungen. Gegen den bereits Polizeibekannten wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Beleidigung eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen erhielt der Mann einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Dessau und wurde entlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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